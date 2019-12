Επέλαση της Nova και στις υποψηφιότητες των SAG Αwards!

Οι ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της Nova ξεχώρισαν και στις υποψηφιότητες των Βραβείων SAG.

Το «Once Upon a Time... in Hollywood», του Quentin Tarantino, διεκδικεί 4 βραβεία στις κυριότερες κατηγορίες: Καλύτερου Καστ, Α' Ανδρικού για τον Leonardo DiCaprio, B' Ανδρικού για τον Brad Pitt και καλύτερο Stunt Cast σε ταινία.

Η ταινία «Bombshell» είναι υποψήφια σε συνολικά 4 κατηγορίες: Καλύτερο Καστ, A' Γυναικείου για την Charlize Theron και Β' Γυναικείου για την Nicole Kidman και την Margot Robbie.

Η συγκλονιστική ερμηνεία του Joaquin Phoenix στο «Joker» κέρδισε υποψηφιότητα Α' Ανδρικού, ενώ η ταινία βρίσκεται υποψήφια στην κατηγορία Stunt Cast.

Η ταινία «Ford v. Ferrari» απέσπασε 2 υποψηφιότητες στις κατηγορίες Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Christian Bale και Stunt Cast. Επίσης, η ταινία «Jojo Rabbit» διεκδικεί βραβείο Καλύτερου Καστ και Β' Γυναικείου για την Scarlett Johansson.

Παράλληλα, από μία υποψηφιότητα απέσπασαν οι ταινίες: «A Beautiful Day in the Neighborhood» και «Just Mercy» (με τους Tom Hanks και Jamie Foxx αντίστοιχα υποψήφιοι για B' Ανδρικό), «Hustlers» (Jennifer Lopez, Β' Γυναικείου), «Judy» (Renée Zellweger, Α' Γυναικείου).

Επίσης, οι σειρές που προβλήθηκαν από τα κανάλια της Nova για ακόμα μία φορά ξεχώρισαν:

Aπό 2 υποψηφιότητες κέρδισαν οι σειρές «The Handmaid's Tale» (Καλύτερου Καστ & Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, για την Elizabeth Moss), «Chernobyl» (Γυναικείου Ρόλου για την Emily Watson και Ανδρικού Ρόλου για τον Jared Harris), «Barry» (Καλύτερου Καστ & Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά).

Η σειρά «Game of Thrones» διεκδικεί 3 βραβεία (Καλύτερου Καστ, Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τον Peter Dinklage και Stunt Cast).

Τέλος, από ένα βραβείο διεκδικούν οι σειρές «The Loudest Voice» (Ανδρικού σε Μίνι Σειρά για τον Russell Crowe), «Watchmen» (Stunt Cast) και «Big Little Lies» (Καλύτερο Καστ σε Δραματική Σειρά) και «True Detective» στην κατηγορία Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά για τον Mahershala Ali.

Η 26η Τελετή Απονομής των Βραβείων Σωματείου Ηθοποιών (26th Screen Actors Guild Awards) θα προβληθεί LIVE και αποκλειστικά την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα, από το Novacinema1HD.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema την περίοδο 2019-2020, ενώ ανάλογα με την ημερομηνία προβολής τους είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες Nova Go και Nova On Demand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να τις απολαμβάνουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!