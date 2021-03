Ε. Χατζηιωάννου: Στην Εθνική Τράπεζα οι γυναίκες αποτελούν το 52%

Στις συνέπειες που έχει η πανδημία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των γυναικών αναφέρθηκε η κ. Εύη Χατζηιωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο ομιλίας της στο Fin Forum, τονίζοντας παράλληλα ότι στην ΕΤΕ οι γυναίκες αποτελούν το 52%.

Η κ. Χατζηιωάννου στάθηκε στο γεγονός ότι η πανδημία φανέρωσε και ενίσχυσε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. «Η γυναίκα θεωρείται ο by default care giver», πρόσθεσε. Σε συνθήκες κρίσης οι γυναίκες –σήκωσαν το φορτίο οικογένεια–παιδιά–εργασία, μένοντας στο σπίτι, με πολλαπλούς ρόλους και αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και αλλαγές στον τρόπο εργασίας ταυτόχρονα με τις ανάγκες της οικογένειας και σε πολλές περιπτώσεις με τη φροντίδα ευπαθών / εξαρτώμενων ατόμων.

Η ίδια αναφέρθηκε σε μια έρευνα που «έτρεξε» σε διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με την οποία το 75% των εργαζομένων που επέλεξαν το sabbatical leave – το οποίο προσέφεραν κάποιες εταιρίες – ήταν γυναίκες. Ακριβώς, επειδή το «βάρος» για τη συντήρηση του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών ήταν μεγάλο σε συνθήκες τηλε-εργασίας, συμπλήρωσε.

Επίσης, πολλές γυναίκες που υποαπασχολούνταν ή εργάζονταν σε μη σταθερές θέσεις εργασίας ή χωρίς ασφάλιση υποχρεώθηκαν σε αργία / ανεργία με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομική τους ανεξαρτησία αλλά και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες.

Όπως τόνισε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει ως κύριο θέμα για τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα τη μέγιστη συμβολή των γυναικών στον αγώνα κατά της πανδημίας με slogan «We are strong: Women leading the fight against COVID-19». Από την άλλη βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάδειξη, αξιοποίηση και εντατική χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία, δηλ. την τηλε-εργασία, είναι μία θετική αλλαγή που πραγματοποιείται λόγω της πανδημίας. Η τεχνολογία δείχνει να εξισώνει τις διαφορές και να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας, η κ. Χατζηιωάννου σημείωσε πως ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον προσελκύει και διατηρεί τα ταλέντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, εκπαίδευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων και άλλων διακρίσεων. Πράγματι, πρόσθεσε, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι παραδοσιακά ένας ανδροκρατούμενος τομέας και η είσοδος και ανάδειξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παραμένει πρόκληση.

Παρόλα αυτά έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης και ανάδειξης γυναικών. Στην Εθνική Τράπεζα, θα αναφέρω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν 8 γυναίκες και μάλιστα σε τομείς που είναι από τους πιο «ανδροκρατούμενους».

Σύμφωνα με την κ. Χατζηιωάννου, στην Εθνική Τράπεζα, οι γυναίκες συνολικά αποτελούν το 52%, ενώ σε επίπεδο δικτύου, το 43% είναι σε διευθυντικές θέσεις και σε επίπεδο υποδιευθυντή (deputy manager) οι γυναίκες ανέρχονται στο 63%, η επόμενη γενιά των επικεφαλής στο δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας θα είναι γυναίκες!