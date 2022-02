Αλλάζει το σκηνικό στο λιανικό εμπόριο - Ποιοι απειλούν την Jumbo

φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

H Jumbo, ήταν για πολλά χρόνια ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στον χώρο των λιανικών πωλήσεων, καθώς το μοντέλο ανάπτυξης της μαζί με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων της, την έφερναν πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η επιτυχημένη εξέλιξη της, από ένα κατάστημα παιδικών παιχνιδιών, σε μια αλυσίδα πώλησης προϊόντων που απευθύνονται στις ευρύτερες ανάγκες ενός νοικοκυριού, αποτελεί ένα case study, που αξίζει να διδάσκεται στα μαθήματα επιχειρηματικότητας. Άλλωστε η πορεία της μετοχής της Jumbo από τα 0,24 ευρώ του μακρινού 1997, στα 13 ευρώ του 2022, πιστοποιεί ακριβώς αυτό το γεγονός. Μέσα σε 25 χρόνια η τιμή της μετοχή της Jumbo, έχει ανέβει 55 φορές.

Ωστόσο, σήμερα, το σκηνικό του λιανεμπορίου, δείχνει να μεταβάλλεται άρδην. Η ελληνική οικονομία αλλάζει ρότα, αλλάζει μοντέλο ανάπτυξης και μπαίνει για τα καλά σε μια νέα φάση, προσελκύοντας πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη εποχή, επενδυτές από το εξωτερικό. Επενδυτές, που επενδύουν σε ομόλογα, σε μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και επενδυτές, που επενδύουν στην πραγματική οικονομία.

Έτσι σήμερα κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνιση τους στη χώρα μας, δυο γίγαντες του λιανικού εμπορίου. Ο πρώτος είναι ο βρετανικός όμιλος της Associated British Foods Inc. και ο δεύτερος είναι ο όμιλος της Steinhoff International Holdings Ltd, με έδρα το Στέλενμπος της Νοτίου Αφρικής.

Οι βρετανοί αποβιβάζονται στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Primark και οι Νοτιοαφρικανοί μέσω του ευρωπαϊκού τους βραχίονα, που ακούει στο όνομα Pepco. Tα κοινά χαρακτηριστικά και των δυο αυτών εταιρειών είναι κατά πρώτον ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκπτωτικών αλυσίδων και κατά δεύτερον ότι διαθέτουν ισχυρές κεφαλαιακές πλάτες.

Η γνωστή και δημοφιλής στην Ευρώπη αλυσίδα Primark, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στη λιανική πώληση ειδών μόδας, βρεφικής παιδικής, γυναικείας και ανδρικής ένδυσης και υπόδησης χαμηλού κόστους, καθώς και καλλυντικών και μικροαντικειμένων σπιτιού, θα κινηθεί στη χώρα μας, ανοίγοντας μεγάλα καταστήματα επιφανείας κοντά στα 5.000 τμ.

Η Primark διαθέτει 384 καταστήματα στις χώρες της Ευρώπης και πραγματοποιεί ένα κύκλο εργασιών της τάξης των 10 δισ. ευρώ. Η μητρική Associated British Foods (ABF) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και έχει κεφαλαιοποίηση στα 17 δισ. ευρώ. Ο όμιλος απασχολεί 128 χιλιάδες εργαζόμενους, σε 53 διαφορετικές χώρες. Οι περισσότερες θυγατρικές της ABF δραστηριοποιούνται στο χώρο της επεξεργασίας και λιανικής πώλησης τροφίμων όπως η British Sugar, η ABF Grain Products, η Westmill Foods, η Billington και άλλες. Ωστόσο, η Primark, αποδεικνύεται ο πιο κερδοφόρος και υποσχόμενος τομέας της ABF τα τελευταία χρόνια.

Η Pecpo, την οποία ο όμιλος της Steinhoff International Holdings Ltd, εισήγαγε πρόσφατα στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, διαθέτει περισσότερα από 2.000 καταστήματα, σε περισσότερες από 17 της Ευρώπης και πραγματοποιεί ένα τζίρο που υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ. Η εκπτωτική αλυσίδα δραστηριοποιείται στην πώληση ρούχων για όλη την οικογένεια, στην πώληση αξεσουάρ μόδας και παιχνιδιών, καθώς και στην πώληση ειδών οικιακού εξοπλισμού και ειδών διακόσμησης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο από την είσοδο της Pepco στο χρηματιστήριο, ο στόχος της είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης, καλύτερης, φθηνότερης και πιο γνωστής εκπτωτικής μάρκας για ρούχα και είδη σπιτιού στην Ευρώπη. Σε πρώτη φάση η Pepco, θα λειτουργήσει 12 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, επιφάνειας από 400 έως 600 τμ. H κεφαλαιοποίηση της Pepco στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας ανέρχεται 5,5 δισ. ευρώ.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά από την είσοδο της Pecpo και της Primark, είναι εντελώς διαφορετικό. Ειδικά σε μια περίοδο, που η Jumbo αντιμετωπίζει προβλήματα με τις πωλήσεις σε Ρουμανία και Βουλγαρία, λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω της αύξησης του μεταφορικού κόστους από την Κίνα και των πολύ μεγάλων ανατιμήσεων στα προϊόντα που εισάγει από εκεί, με αποτέλεσμα να δέχεται πιέσεις σε ό,τι αφορά τα περιθώρια κέρδους της.