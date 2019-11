Tesla Cybertruck: Φιάσκο παρουσίαση, 146.000 προπαραγγελίες

Του Γιάννη Παλιούρη



Συνεχίζεται το «παράδοξο» της Τesla καθώς η φουτουριστική εταιρεία του Έλον Μάσκ παρά τις κατά καιρούς αποτυχίες της να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, συνεχίζει να πουλά τρελά. Τελευταίο περιστατικό η αποτυχημένη παρουσίαση του πολυναμενόμενου Cybertruck, το οποίο ωστόσο συγκέντρωσε σε χρόνο dt 146.000 προπαραγγελίες.

Συγκεκριμένα στην επίσημη παρουσίαση του αμφιλεγόμενου σχεδιαστικά ημιφορτηγού, την περασμένη Παρασκευή, η δημόσια δοκιμή των «άθραυστων» τζαμιών του εξελίχθηκε τραγικά λάθος, αφού και τα δύο θρυμματίστηκαν ενώπιον χιλιάδων παρευρισκόμενων θεατών και εκατομμυρίων ακόμα που παρακολουθούσαν μέσω βίντεο.

Κι όμως, μέσα σε μόλις 24 ώρες το Tesla Cybertruck εξασφάλισε 146.000 προπαραγγελίες, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα έγραψε στο twitter ο Έλον Μασκ. Το 42% των ενδιαφερομένων να επιλέγουν το μοντέλο διπλού κινητήρα, 41% εκείνο του τριπλού κινητήρα και 17% εκείνο του μονού κινητήρα.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor