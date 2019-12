Το πρώτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στην Ελλάδα

Την πρώτη φωτογραφία του ελληνικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα μέσω ανάρτησής του ο αμερικανός πρέσβης κ. Τζέφρι Πάιατ.

Πρόκειται για το μοντέλο MQ-9 Reaper που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 19 Δεκεμβρίου.

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από την Λάρισα και όπως αναφέρει ο κ. Πάιατ το MQ-9 Reaper αποτελεί βασικό κομμάτι της αναπτυσσόμενης αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ- Ελλάδας.

Joined CHOD Gen. Christodoulou, AIr Force Chief Gen. Blioumis and Navy Chief Adm. Tsounis in #Larissa today for a briefing from @GeneralAtomics on the impressive capabilities of the MQ-9, a key part of our growing U.S.-Greece defense cooperation particularly after #MDCA update. pic.twitter.com/3lAPZh7gB5