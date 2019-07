ΗΠΑ: Να σταματήσει η Τουρκία τις γεωτρήσεις ανοιχτά της Κύπρου

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Τουρκία να σταματήσει την γεώτρηση που επιχειρεί στην κυπριακή ΑΟΖ και χαρακτηρίζει «προκλητικό βήμα» την αποστολή του Γιαβούζ σε κυπριακά νερά, που ανεβάζει την ένταση νερά.

«Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους.

Χαρακτηρίζοντας την αποστολή του «Γιαβούζ» ως «προκλητικό βήμα» που ανεβάζει τις εντάσεις στην περιοχή, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ανησυχούν έντονα για τις επανειλημμένες προσπάθειες της Τουρκίας να διεξάγει επιχειρήσεις γεωτρήσεων στα ύδατα της Κύπρου και για την πιο πρόσφατη αποστολή του πλωτού γεωτρύπανου Γιαβούζ στη χερσόνησο της Καρπασίας».

Η Ουάσιγκτον επαναλαμβάνει, βέβαια, ότι οι φυσικοί πόροι του νησιού πρέπει να κατανεμηθούν ισομερώς μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού.



Τέλος, σημειώνεται ότι «η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία, να εντείνει τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων και μεταξύ των περιφερειακών γειτόνων και να αποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία».

The U.S. is concerned with #Turkey’s repeated attempts to conduct drilling operations in the waters off Cyprus. We urge Turkish authorities to halt these operations and encourage all parties to act with restraint and refrain from actions that increase tensions in the region. pic.twitter.com/vATjKbSqOg