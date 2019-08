Με αποστολή του Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ απαντά η Τουρκία στις ΗΠΑ

Με την αποστολή του ερευνητικού BARBAROS HAYREDDİN PAŞA για σεισμογραφικές έρευνες εντός της οριοθετημένης Κυπριακής ΑΟΖ και εντός Οικοπέδων που έχουν ήδη παραχωρηθεί σε ξένες εταιρίες με ταυτόχρονη δέσμευση της περιοχής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, απαντά η Τουρκία στην ισχυρή δήλωση του Στειτ Ντιπάρτμεντ με την οποία την καλεί να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες του Yavuz εντος των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX 0915/19 που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης το ερευνητικό σκάφος R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, και τα συνοδευτικά σκάφη M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON θα πραγματοποιήσουν σεισμογραφικές έρευνες στο διάστημα 25 Αυγούστου-31 Δεκεμβρίου νότια της Κύπρου σε περιοχή που υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ και με τον Λίβανο επικαλύπτοντας και Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ(από πρώτη άποψη φαινεται να επηρεάζονται τα Οικόπεδα 2,9 ,13) εκ των οποίων το 13 έχει παραμείνει «ορφανό» ενώ τα αλλα δυο ειχαν παραχωρηθεί αρχικά στην Κοινοπραξία ENI-KOGAS αλλά πλέον ενεργό ρόλο έχει αναλάβει η Γαλλική TOTAL.





Συγχρόνως η Τουρκία δέσμευσε και μεγάλη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου που αφορά την περιοχή στην οποία αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα η περιοχή που παράτυπα δέσμευσε φθάνει έως ακριβώς τα όριο των χωρικών υδάτων του Καστελόριζου για ασκήσεις, σήμερα 21 και αύριο 22 Αυγούστου.







Οι Κυπριακές Αρχές αντέδρασαν άμεσα και μάλιστα πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί στο σύστημα Αναγγελιών η Τουρκική NAVTEX εξέδωσαν NavWarn(409/19) με την οποία χαρακτηρίζουν μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη την επιχείρηση των τουρκικών σκαφών εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επισημαίνεται ακόμη στην κυπριακή Αναγγελία ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας και επίσης συνιστούν εγκληματική ενέργεια σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και καλεί τέλος την άμεση διακοπή των παράνομων δραστηριοτήτων του Barbaros.



Η Τουρκία όπως ηταν αναμενόμενο απέρριψε την Κυπριακή NavWarn δηλώνοντας ότι οι έρευνες του Barbaros διεξάγονται βάσει του «διεθνούς δικαίου» και επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι η Τουρκία διακηρύσσει ότι η χρήση του «όρου Κύπρος δεν αποτελεί καμιά μορφή αναγνώρισης της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τουρκίας που εκπηγάζουν από τις Συμφωνίες Εγγύησης και Εγκαθίδρυσης του 1960.



Το Barbaros βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες (μετά από παράνομες έρευνες αρκετών εβδομάδων στην Κυπριακή ΑΟΖ) ελλιμενισμένο για ανεφοδιασμό και αναγκαίες εργασίες συντήρησης στο λιμάνι Σελεύκεια Ισαυρίας της Τουρκίας που έχει εξελιχθεί στο «άντρο» των «πειρατικών» ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρύπανων της Τουρκίας, απ' όπου ξεκινούν για να αμφισβητήσουν κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το παρον , αλλά και διακρατικές συμφωνίες βάσει του Δίκαιου της Θάλασσας ,όπως αυτές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου και του Ισραήλ.



Το παράνομο ενεργειακό πρόγραμμα της Τουρκίας εντος της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και των κυπριακών χωρικών υδάτων δέχθηκε ισχυρό πλήγμα την Τρίτη όταν το Στειτ Ντιπάρτμεντ σε απάντηση της ιστοσελίδας HellasJournal και του δημοσιογράφου Μ. Ιγνατίου ,κάλεσε την Τουρκία να διακόψει τις παράνομες δραστηριότητες του Yavuz και να το απομακρύνει από τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργώντας μέσω της κυβέρνησής της, μπορεί να συναινέσει σε δραστηριότητες όπως η γεώτρηση εντός των χωρικών της υδάτων».

Η Τουρκική NAVTEX για τις παράνομες έρευνες του Barbaros

TURNHOS N/W : 0915/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 25 AUG -31 DEC 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 21.58 N - 034 20.08 E

34 09.94 N - 034 19.90 E

33 52.30 N - 033 57.47 E

33 39.18 N - 033 36.95 E

33 35.47 N - 033 30.90 E



Ν.Μ.