Μ. Τσαβούσογλου: «Θα καθαρίσουμε τα σύνορά μας με τη Συρία από τους τρομοκράτες»

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να καθαρίσει τα σύνορά της με τη Συρία από τους μαχητές και να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας αυτής, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι η Άγκυρα θα εξαπολύσει σύντομα επίθεση στη βόρεια Συρία.

«Από την έναρξη της κρίσης στην Συρία, υποστηρίζαμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο εξής. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την επιβίωση και τη ασφάλεια της Τουρκίας καθαρίζοντας την περιοχή αυτή από τους τρομοκράτες», σημείωσε ο Τσαβούσογλου . «Θα συμβάλουμε στην ειρήνη και την σταθερότητα στη Συρία», πρόσθεσε σε μήνυμά του στο Twitter.

Have supported the territorial integrity of #Syria since the beginning of the crisis and will continue to do so. Determined to ensure survivability and security of #Turkey by clearing the region from terrorists. Will contribute to bringing safety,peace&stability to Syria.