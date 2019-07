Navtex της Άγκυρας για την παράνομη γεώτρηση στην Καρπασία

Του Νίκου Μελέτη

Την αναμενόμενη NAVTEX για την έναρξη της παράνομης γεώτρησης στον Κόλπο της Καρπασίας από το YAVUZ εξέδωσε αργά χθες το βράδυ η Άγκυρα. Σύμφωνα με την NAVTEX 0765/19 που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας το YAVUZ θα πραγματοποιήσει γεώτρηση στις συγκεκριμένες συντεταγμένες με τα συνοδευτικά σκάφη, VOS PRIME, VOS PRINCE και POSH SINCERO από τις 7 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι Κυπριακές Αρχές εξέδωσαν δική τους NAVTEX (346/19) με την οποία επισημάνουν ότι η τουρκική NAVTEX αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του γεωτρύπανου YAVUZ και των υποστηρικτικών πλοίων στα Χωρικά Ύδατα, την ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου. Επισημαίνεται ακόμη ότι αυτές οι δραστηριότητες συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου επηρεάζει τις διαδικασίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και είναι ποινικά κολάσιμη από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την νύκτα η Τουρκία επανήλθε με νέα NAVTEX απορρίπτοντας την Κυπριακή και επιμένοντας σε συνέχιση των παράνομων τουρκικών δραστηριοτήτων.

Η αποστολή του Yavuz στον κόλπο της Καρπασίας είναι ένα ακόμη χαρτί το οποίο παίζει ο Ταγίπ Ερντογάν ,καθώς φαίνεται ότι έχει αναδείξει το ζήτημα της αναζήτησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικά της Κύπρου σε μείζον θέμα για την Τουρκία αλλά και για το δικό του προφίλ, σε μια στιγμή που ετοιμάζεται να δοκιμασθεί η αντοχή του ίδιου και της Τουρκίας στην αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ λόγω της άφιξης των S400 στην Τουρκία.

Ο τούρκος ηγέτης δεν αποκλείεται να επιχειρήσει να δημιουργήσει συνθήκες κρίσης στην περιοχή θεωρώντας ότι έτσι θα μπορέσει να δημιουργήσει πιο ευνοϊκές για τα τουρκικά συμφέροντα συνθήκες διαπραγμάτευσης τόσο για το Κυπριακό αλλά και για τον διαμοιρασμό και οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση της από την νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία θα πρέπει σε χρόνο μηδέν να αποκαταστήσει δίαυλο συντονισμού με την Λευκωσία, να βρει διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα και συγχρόνως να ενημερώσει εταίρους και συμμάχους για τις διαθέσεις και προθέσεις της.

Η Τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0765/19

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, VOS PRIME, VOS PRINCE AND POSH SINCERO BETWEEN 07 JUL-30 SEP 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 31.52 N - 034 41.10 E

35 31.48 N - 034 43.55 E

35 29.47 N - 034 43.50 E

35 29.52 N - 034 41.05 E



Η Κυπριακή NAVTEX

07 2200 UTC JUL 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAVIGATIONAL WARNING 346/19

ALL BE ADVISED THAT THE NAVIGATIONAL WARNING NR 0765/19 FA-73

IS REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY OF THE DRILLING

SHIP YAVUZ AND HER SUPPORTING VESSELS IN THE TERRITORIAL WATERS,

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND THE CONTINENTAL SHELF OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

THIS ACTION CONSTITUTES A GROSS VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW,

AFFECTS THE MARITIME SAFETY PROCEDURES

AND IS ALSO A CRIMINAL OFFENCE UNDER THE LAWS

OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT THE

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

CANCEL THIS MESSAGE 01 00:01 UTC OCT 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Η δεύτερη Τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0767/19

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER MA26-346/19, IN TURKISH NAVTEX

SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA73-765/19 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION

WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA26-346/19 IS NOT THE ORIGINAL

PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF

RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH

LARNACA NAVWARN MA26-346/19 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

