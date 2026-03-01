Κατά τη διάρκεια των πρωινών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, το κτίριο της σερβικής πρεσβείας στην Τεχεράνη υπέστη ζημιές, μετέδωσε η σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισημαίνοντας ότι «στόχος των πυραύλων ήταν η στρατιωτική βάση «Μπασίτζ» που βρίσκεται κοντά στη σερβική πρεσβεία».

Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα ενώ το προσωπικό έπειτα από εντολή του υπουργείου Εξωτερικών εγκαταλείπει το Ιράν.

«Θραύσματα προκάλεσαν ζημιές στην πρεσβεία μας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το προσωπικό μας αποσύρεται προς το Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν αφού προηγουμένως, ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, κατέστρεψαν όλα τα έγγραφα. Ο πρέσβης μας θα μεταβεί στο Μπακού με άτομα από τη διπλωματική αποστολή, αλλά θα επιστρέψει στην Τεχεράνη. Έχουμε ένα παντρεμένο ζευγάρι με μωρό εκεί και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε» δήλωσε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το σερβικό υπουργείο Εξωτερικών καταβάλει επίσης προσπάθειες να απομακρύνει από το Ντουμπάι υπηκόους της Σερβίας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο.

Πρόκειται για δύο γκρουπ Σέρβων τουριστών οι οποίοι επέστρεφαν από τις διακοπές τους στη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι βρίσκονται επίσης και δύο καλαθοσφαιριστές της Παρτιζάν, ο Dylan Osetkowski και ο Shake Milton οι οποίοι είχαν πάει στο Εμιράτο για ολιγοήμερες διακοπές αλλά ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί και δεν μπόρεσαν να επιστέψουν στο Βελιγράδι.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις