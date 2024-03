Ζελένσκι: Ζωτικής σημασίας η γρήγορη έγκριση της στρατιωτικής βοήθειας από το Κογκρέσο

Η γρήγορη έγκριση ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας. Αυτό, καθώς ο Τζόνσον καθυστερεί εδώ και μήνες ένα νομοσχέδιο που θα παρέχει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.

«Η γρήγορη έγκριση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία από το Κογκρέσο είναι ζωτικής σημασίας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά το κλειδί είναι να διατηρήσουμε το θέμα της βοήθειας προς την Ουκρανία ως ενοποιητικό παράγοντα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Χ.

I spoke with @SpeakerJohnson and thanked him personally, both parties, the American people, and President Biden for their critical support of Ukraine since the start of Russia's full-scale invasion.



