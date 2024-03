Ρωσικό αεροσκάφος συνετρίβη στα ανοικτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης

Συντριβή ρωσικού αεροσκάφους σημειώθηκε στη θάλασσα στα ανοικτά του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία, απουσία θυμάτων και ζημιών, όπως έκανε γνωστό ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

Ο πιλότος του αεροσκάφους το εγκατέλειψε εγκαίρως, πριν από τη συντριβή, χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης. Τον παρέλαβαν διασώστες και είναι ασφαλής.

/5. The downed aircraft was identified as a Russian Su-35. As claimed by Russian sources it was a friendly fire accident. pic.twitter.com/NTJ9wWbRBW

Ζημιές σε κατοικημένες περιοχές δεν υπάρχουν ζημιές, δήλωσε ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

⚡️Russian Telegram channels report that a Russian Su-35 aircraft crashed in occupied Crimea. It could have been shot down by Russian air defense, some channels say. pic.twitter.com/F2G72QmEjc