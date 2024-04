Ρωσικός βομβαρδισμός στη Ντνίπρο: Παιδιά ανάμεσα στους 18 τραυματίες (vids)

Θα υπάρξουν αντίποινα για το βομβαρδισμό της Ρωσίας στη Ντνίπρο της Ουκρανίας προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς, απόρροια του βομβαρδισμού ήταν ο τραυματισμός 18 ανθρώπων, ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά. Το συμβάν έκανε γνωστό μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, κατά τον οποίο, από τους 12 ανθρώπους που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία «τα πέντε είναι παιδιά» και δεν απειλείται η ζωή τους.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, εταιρεία, νηπιαγωγείο και δομή της ανώτερης εκπαίδευσης «καταστράφηκαν» στο χθεσινό πλήγμα, ενώ η πυρκαγιά «κατασβέστηκε» από πυροσβέστες.

An educational institution has been damaged in Dnipro as a result of a Russian missile strike Thirteen people, including five teenagers, were injured. pic.twitter.com/V8lxQIsvDb

Όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε στο βραδινό διάγγελμά του, θα υπάρξει ανταπόδοση. «Τα αντίποινα θα είναι ολοένα μεγαλύτερα κάθε φορά», απείλησε, ζητώντας για ακόμη μία φορά από τους συμμάχους του Κιέβου στη Δύση περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να «σωθούν χιλιάδες ζωές».

Rescue operation is underway in Dnipro following a Russian missile strike. The buildings of a college and a kindergarten were damaged. All emergency services are on the spot. Russian terrorists are getting responses to their strikes. Each time, they are getting more and more… pic.twitter.com/yfPs1sYugk