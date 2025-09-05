Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Φίτσο για τις εισαγωγές πετρελαίου και τις συνομιλίες που είχε με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για τις συνομιλίες που είχε χθες, Πέμπτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φίτσο στην πόλη Ούζχοροντ, δίπλα στα σλοβακικά σύνορα, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την επίσκεψη του Σλοβάκου ηγέτη στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.



Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξή του σε μια άτυπη συνάντηση με υπουργούς της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι υπάρχει υποδομή για τη μεταφορά καυσίμων από άλλες κατευθύνσεις εκτός της Ρωσίας.



Όπως αναφέρει το Reuters, η Σλοβακία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Druzhba, του οποίου η υποδομή δέχτηκε πρόσφατα επίθεση από ουκρανικά drones, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες διακοπές στην προμήθεια που προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Μπρατισλάβα.

Η Ουκρανία, που από τον Φεβρουάριο του 2022 αντιμετωπίζει μια πλήρη ρωσική εισβολή, έχει επανειλημμένα καλέσει άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να στερήσει από τη Μόσχα τα κεφάλαια που χρειάζεται για να διεξάγει τον πόλεμο.