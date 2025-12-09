Ζελένσκι: Συντάσσει νέο αναθεωρημένο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα XIV στην Ιταλία την Τρίτη, καθώς το Κίεβο ολοκλήρωσε μια αναθεωρημένη σειρά προτάσεων που θα σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πλαίσιο για τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση προς την Ουκρανία για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως επικρίνει τον Ζελένσκι για την υποτιθέμενη απόρριψη ενός αρχικού σχεδίου του Λευκού Οίκου, το οποίο πολλοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας θεωρούσαν υπερβολικά ευνοϊκό για τα ρωσικά συμφέροντα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που είχε παρουσιάσει η Ουάσιγκτον είχε περιοριστεί σε 20 σημεία μετά από έντονες συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

«Δεν μας αρέσουν όλα όσα πρότειναν οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα κύρια σημεία διαφωνίας δεν αφορούσαν εξ ολοκλήρου τους Αμερικανούς, αλλά προέρχονταν από τις βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι το νέο πλαίσιο 20 σημείων θα σταλεί στις ΗΠΑ την Τρίτη το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική πρόταση των ΗΠΑ απαιτούσε από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, σε αντάλλαγμα για υποσχέσεις ασφάλειας που δεν ανταποκρίνονται στον στόχο του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα της παραχώρησης εδαφών: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε ούτε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ιταλία ακολούθησε τις συναντήσεις της Δευτέρας στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες με σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο X ότι οι ηγέτες προετοιμάζουν «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και μέτρα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», τονίζοντας ότι το «κύριο ζήτημα» παραμένει η εξεύρεση «σύγκλισης» μεταξύ της ευρωπαϊκής-ουκρανικής θέσης και της θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

