Ζελένσκι: Στο Λονδίνο την Παρασκευή για τη σύνοδο της Συμμαχίας των προθύμων

Στο Λονδίνο θα μεταβεί την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να παραστεί στη σύνοδο της «Συμμαχίας των προθύμων», όπως ανέφερε σήμερα (20/10) μια πηγή που έχει γνώση του θέματος. Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν «πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη».

Στη «Συμμαχία των προθύμων» μετέχουν χώρες που προτίθενται να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία προετοιμάζει σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων Patriot

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία προετοιμάζει σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες του Κιέβου να αμυνθεί απέναντι στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης την Κυριακή, και οι οποίες εγκρίθηκαν για δημοσίευση τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα συστήματα θα παραδίδονται κάθε χρόνο για αρκετά έτη και ότι η Ουκρανία θα επιδιώξει ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη να δώσουν στο Κίεβο προτεραιότητα στην ουρά για τα συστήματα.

Τα Patriot θεωρούνται από το Κίεβο ως τα πιο αποτελεσματικά συστήματα για την αναχαίτιση των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι κινούνται αρκετές φορές ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θα ήταν πρόθυμος να μεταβεί στη Βουδαπέστη, όπου πρόκειται να συναντηθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που προταθεί τριμερής συνάντηση ή μια μορφή «διπλωματίας εμπορευματοκιβωτίων».

Ο Ουκρανός ηγέτης μιλούσε ενώπιον μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Reuters, το οποίο ανέφερε, επικαλούμενο πηγές, ότι ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να κάνει παραχωρήσεις κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

«Μετά από πολλούς γύρους συζητήσεων που διήρκεσαν πάνω από δύο ώρες με τον Τραμπ και την ομάδα του, το μήνυμά του, κατά την άποψή μου, είναι θετικό – ότι βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε, στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ζήτησε δημόσια κατάπαυση του πυρός στα σημερινά μέτωπα, θέση την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος υιοθέτησε στη συνέχεια σε σχόλια προς δημοσιογράφους.

Συνομιλία Ζελένσκι με Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επίσης, ότι μίλησε τη Δευτέρα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την άσκηση πίεσης στη Ρωσία και ότι συμφώνησαν να συναντηθούν στο εγγύς μέλλον.

«Η πίεση σε αυτόν που ξεκίνησε τον πόλεμο είναι το κλειδί για μια λύση», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Ο Εμανουέλ και εγώ συζητήσαμε όλες τις τρέχουσες διπλωματικές πτυχές καθώς και τις πρόσφατες επαφές μας με τους εταίρους».