Ζελένσκι στο CNN: O Πούτιν είναι αδύναμος και η εξουσία του καταρρέει

Η απάντηση του Πούτιν στην ένοπλη εξέγερση της Wagner ήταν «αδύναμη» και ο Ρώσος Πρόεδρος χάνει τον έλεγχο του δικού του λαού, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN.

«Βλέπουμε την αντίδραση του Πούτιν. Ήταν αδύναμη», είπε ο Ζελένσκι στο CNN στην Οδησσό, σε μια συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Κυριακή.

«Πρώτον, βλέπουμε ότι δεν ελέγχει τα πάντα. Η μετακίνηση της Wagner βαθιά στη Ρωσία και η κατάληψη ορισμένων περιοχών δείχνει πόσο εύκολο είναι να γίνει. Ο Πούτιν δεν ελέγχει την κατάσταση στις περιοχές. Όλη αυτή η δύναμη που είχε παλιά καταρρέει».

Μερικοί Ρώσοι επευφημούσαν τους μαχητές του Βάγκνερ στη διάρκεια της εξέλιξης της ανταρσίας του. Το βίντεο που εντοπίστηκε και επαληθεύτηκε γεωγραφικά από το CNN έδειξε πλήθη να ζητωκραυγάζουν καθώς το όχημα του αρχηγού της Wagner αναχωρούσε από τη νότια πόλη Ροστόφ-ον-Ντον στις 24 Ιουνίου.

Στη συνέντευξη, ο Ζελένσκι είπε ότι οι αναφορές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών έδειξαν ότι το Κρεμλίνο παρακολουθούσε και μετρούσε την υποστήριξη προς τον Πριγκόζιν και ισχυρίστηκε ότι η μισή Ρωσία υποστήριξε τον επικεφαλής της Βάγκνερ και την ανταρσία.

Όπως αναφέρει το CNN, η συνέντευξη του Ουκρανού προέδρου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή - όχι μόνο μετά την αποτυχημένη εξέγερση του Πριγκόζιν, αλλά και εβδομάδες μετά την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης και την αργή πρόοδο που σημειώνει στην ανακατάληψη εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία.

Αυτή η προσπάθεια παρακολουθείτε στενά από δυτικούς συμμάχους και το Σάββατο ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Μπιλ Μπερνς, επισκέφτηκε πρόσφατα το Κίεβο και συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και τους Ουκρανούς αξιωματούχους πληροφοριών.

Ο Ζελένσκι είπε στο CNN ότι ήταν «έκπληκτος» όταν είδε τη συνάντησή του με τον Μπερνς να αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης. «Η επικοινωνία μου με τον αρχηγό της CIA θα πρέπει να είναι πάντα στα παρασκήνια», είπε. «Συζητάμε σημαντικά πράγματα – τι χρειάζεται η Ουκρανία και πώς η Ουκρανία είναι έτοιμη να δράσει».

Ο Μπερνς, βετεράνος διπλωμάτης, έχει γίνει έμπιστος συνομιλητής στο Κίεβο και έχει κάνει πολλά ταξίδια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Δεν έχουμε κανένα μυστικό από τη CIA, γιατί έχουμε καλές σχέσεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας συνομιλούν μεταξύ τους», είπε ο Ζελένσκι. Ο Μπερνς ταξίδεψε στο Κίεβο πριν από την εξέγερση του Πριγκόζιν, που δεν ήταν θέμα συζήτησης, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο το Σάββατο, ο Ζελένσκι είπε ότι η ανταρσία της Wagner «επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ρωσική δύναμη στο πεδίο της μάχης», εξέλιξη που θα μπορούσε να είναι επωφελής για την αντεπίθεση της Ουκρανίας.

Και ενώ οι προσπάθειες του Κιέβου επικεντρώθηκαν στην ανακατάληψη εδαφών στη νότια και ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι αναφέρει στη συνέντευξη ότι απώτερος στόχος του είναι να απελευθερώσει την Κριμαία, τη χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ουκρανία χωρίς την Κριμαία. Και ενώ η Κριμαία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη», είπε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποιο σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη χωρίς την Κριμαία, ο Ζελένσκι είπε: «Δεν θα είναι νίκη τότε».

