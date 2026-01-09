Ζελένσκι στο Bloomberg: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάκαμψης της χώρας μετά τον πόλεμο.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει μηδενικούς δασμούς στο εμπόριο με τις ΗΠΑ και θα ισχύει για ορισμένες βιομηχανικές περιοχές της Ουκρανίας, δίνοντας στη χώρα «πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα» σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και ενδεχομένως προσελκύοντας επενδύσεις και επιχειρήσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα χρησιμεύσει επίσης ως πρόσθετη εγγύηση οικονομικής ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι μίλησε καθώς έλαβε αναφορά από τον κορυφαίο διαπραγματευτή του, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, την Παρασκευή. Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ έχουν έρθει σε επαφή με τη Ρωσία πρόσφατα με «κάποιο τρόπο», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Γουίτκοφ ή ο Κούσνερ θα ταξιδέψουν σύντομα στη Ρωσία για συναντήσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί των εδαφικών προτάσεων στην αμερικανική πλευρά, η οποία θα τις διαβιβάσει στη συνέχεια στους Ρώσους συνομιλητές, ώστε να καταθέσουν και εκείνοι τη θέση τους, για την οποία ενδεχομένως θα ενημερωθεί και το Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι ελπίζει να λάβει την απάντηση της Ρωσίας στο πλαίσιο του σχεδίου των 20 σημείων μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας και το σχέδιο ανάκαμψης μαζί με τον Τραμπ, κάτι που ενδέχεται να συμβεί ακόμη και έως το τέλος του μήνα. Πρόσθεσε ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Τραμπ είτε στις ΗΠΑ είτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ανέφερε ότι επιθυμεί να συζητήσει προσωπικά με τον Τραμπ τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των ΗΠΑ σε περίπτωση νέας ρωσικής επιθετικότητας. «Δεν θέλω όλα να καταλήξουν σε μια απλή υπόσχεση ότι θα αντιδράσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο».