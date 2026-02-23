Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Πιο αποφασισμένος από ποτέ εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο BBC ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις τουτ Τραμπ και το τέλμα στο μέτωπο, ο Ουκρανός Πρόεδρος έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να «αγοράσει» την ειρήνη παραδίδοντας εδάφη που η Ρωσία απέτυχε να κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

«Ο Πούτιν έχει ξεκινήσει τον Γ' Παγκόσμιο»

Για τον Ζελένσκι, ο πόλεμος δεν αφορά μόνο τα σύνορα. «Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο», δηλώνει με έμφαση, προειδοποιώντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία αν δεν αντιμετωπίσει συντριπτική πίεση.

Χαρακτηρίζει την απαίτηση για απόσυρση από τις στρατηγικές «πόλεις-φρούρια» στο Ντονέτσκ και τον νότο όχι απλώς ως εδαφική απώλεια, αλλά ως εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα δίχαζε ανεπανόρθωτα την ουκρανική κοινωνία.

Οι όροι του Ζελένσκι και ο Τραμπ

Η σχέση με την Ουάσιγκτον περνά την πιο κρίσιμη καμπή της και μετά από αυτό που διπλωμάτες περιέγραψαν ως «διπλωματική ληστεία» από τους Τραμπ και Βανς, ο Ζελένσκι τηρεί πλέον μια πιο προσεκτική στάση.

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι είναι «δικτάτορας», γελά με νόημα, αλλά θέτει τους δικούς του όρους που ξεκινούν από τις εγγυήσεις Ασφαλείας, καθώς ζητά θωράκιση από το Κογκρέσο με ορίζοντα 30ετίας, ώστε η στήριξη να μην εξαρτάται από τις διαθέσεις του εκάστοτε ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Όσον αφορά στις εκλογές, δήλωσε έτοιμος για κάλπες το καλοκαίρι, όπως ζητά ο Τραμπ, αλλά μόνο αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας και διασφαλιστεί η συμμετοχή εκατομμυρίων προσφύγων και στρατιωτών.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει διακόψει σχεδόν κάθε στρατιωτική βοήθεια, ο Ζελένσκι παραμένει ακλόνητος στην πίστη του για νίκη.

«Θα πάρουμε πίσω όλη τη γη μας», διαμηνύει, αναγνωρίζοντας όμως ότι αυτό απαιτεί χρόνο και όπλα για να αποφευχθούν εκατομμύρια θύματα. Για τον ίδιο, η νίκη της Ουκρανίας είναι η μοναδική οδός για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως τονίζει το BBC, «ο άνθρωπος που κάποτε κέρδιζε το "Strictly Come Dancing", σήμερα καλείται να χορέψει το πιο επικίνδυνο διπλωματικό ταγκό στην ιστορία της Ευρώπης, αρνούμενος να υποκύψει στον εκβιασμό μιας "προσωρινής" παύσης που θα επέτρεπε στον Πούτιν να ανασυνταχθεί».