Ζελένσκι σε Λαγκάρντ: Υπάρχουν λύσεις για το ζήτημα της «δίκαιης χρήσης» των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, το ζήτημα της «δίκαιης χρήσης» των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από μια μεγάλης κλίμακας νυχτερινή ρωσική αεροπορική επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία.

«Συζητήσαμε πώς να διασφαλίσουμε τη δίκαιη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να προστατευτούμε από τον πόλεμο της Ρωσίας και να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της ζωής στην Ουκρανία. Υπάρχουν λύσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό», είπε ο Ζελένσκι, καλώντας για περισσότερη πολιτική βούληση στην Ευρώπη ώστε να προχωρήσει το ζήτημα.

I spoke with President of the European Central Bank @Lagarde.



Today was a difficult night for Ukraine – yet another Russian attack, another strike on our energy system. Russia launched more than 450 drones and dozens of missiles, including ballistic ones. I informed her about… pic.twitter.com/aGBzKmJwY8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησε τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και για την ανοικοδόμηση μετά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Πλησιάζουμε σε μια απόφαση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», έγραψε.