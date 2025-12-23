Ζελένσκι: Ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε ένα 4χρονο παιδί και δύο ακόμα ανθρώπους (pics)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε μαζικό ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

Ο Ζελένσκι κάλεσε επίσης τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Υπενθυμίζεται ότι, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.

«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.



Επιπλέον, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της χώρας έπειτα από τα ρωσικά πλήγματα στις υποδομές της.

«Η Ρωσία επιτίθεται άλλη μια φορά στις ενεργειακές υποδομές μας. Κατά συνέπεια, άρχισαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της Ουκρανίας», περιλαμβανομένου του Κιέβου και των γύρω περιοχών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας μέσω του Telegram.

Η ηλεκτρική εταιρεία Ukrenergo ανακοίνωσε «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα.

Η Ρωσία πλήττει σχεδόν κάθε νύκτα την Ουκρανία, στοχοθετώντας ιδιαιτέρως τις ενεργειακές υποδομές, κυρίως το χειμώνα, και προκαλώντας τακτικά θύματα μεταξύ των αμάχων.

Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή

Παράλληλα, χθες βράδυ, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη νότια περιοχή Σταυροπόλ της Ρωσίας, δήλωσε την σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Βλαντιμίροφ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.



Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην περιοχή βρίσκεται το πετροχημικό συγκρότημα Μπουργιονόφσκ της Σταυροπόλ, που ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, καθώς και υποδομές αγωγών φυσικού αερίου και αποθήκευσης καυσίμων, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμο τμήμα του ρωσικού ενεργειακού και χημικού συστήματος.

Η Ουκρανία, η οποία φέρεται να έχει επιτεθεί στο εργοστάσιο Stavrolen και στο παρελθόν, δηλώνει ότι οι επιθέσεις της εντός Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο, στοχεύουν στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής προσπάθειας.