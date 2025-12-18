Ζελένσκι προς ΕΕ: Χωρίς συμφωνία για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι η μη επίτευξη συμφωνίας για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP, o Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα μιλήσει με όλους τους ηγέτες, θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα της Ουκρανίας, ενώ ελπίζει ακράδαντα ότι η χώρα του μπορεί να λάβει μια θετική απόφαση. «Χωρίς αυτήν», τόνισε, θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.



Νέα συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με την αμερικανική, την Παρασκευή και το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τον Λευκό Οίκο.

«Αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σύντομα στον τερματισμό του πολέμου θα χρειαστούμε ενίσχυση» επισήμανε στη σκιά της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής των Βρυξελλών όπου συζητείται η ουκρανική χρηματοδότηση

Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ διευκρίνισε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας μεταβαίνει αύριο Παρασκευή στη Βαρσοβία για μια πρώτη συνάντηση με τον Πολωνό ομόλογό του, τον εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, γνωστό για τις επικριτικές του θέσεις έναντι του Κιέβου, μια συνάντηση που προμηνύεται τεταμένη αλλά θεωρείται ουσιαστική για τους δύο γείτονες.

Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες αφότου ο Πολωνός πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του για να συναντηθούν οι δύο αρχηγοί κρατών, αν και η Πολωνία έχει υποδεχθεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ναβρότσκι απέρριψε τουλάχιστον τρεις προσκλήσεις να επισκεφθεί το Κίεβο, με το περιβάλλον του να αφήνει να εννοηθεί ότι περίμενε τον Ζελένσκι στη Βαρσοβία, δυσαρεστημένος από την κατάσταση των διμερών σχέσεων.





Φον ντερ Λάιεν υπέρ Βελγίου: Το ρίσκο για τα ρωσικά assets πρέπει να μοιραστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε τη θέση του Βελγίου για το ζήτημα της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται «παγωμένα» σε χώρες τη Ευρώπης ώστε να δοθεί δάνειο από την ΕΕ προς την Ουκρανία.



Μιλώντας πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, η Γερμανίδα αξιωματούχους αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Βέλγιο, σχετικά με το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Καθώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε πως οι εγγυήσεις που έχει παράσχει μέχρι στιγμής η Κομισιόν για την αξιοποίηση των ρωσικών assets «δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας», η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «υποστηρίζω πλήρως το Βέλγιο. Εάν προχωρήσουμε με το δάνειο επανορθώσεων, το ρίσκο για τα ρωσικά assets πρέπει να μοιραστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ».

Η ίδια πρόσθεσε πως «δεν πρόκειται να φύγω από τις εργασίες του Συμβουλίου εάν δεν βρούμε μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».