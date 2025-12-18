Φον ντερ Λάιεν υπέρ Βελγίου: Το ρίσκο για τα ρωσικά assets πρέπει να μοιραστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε τη θέση του Βελγίου για το ζήτημα της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται «παγωμένα» σε χώρες τη Ευρώπης ώστε να δοθεί δάνειο από την ΕΕ προς την Ουκρανία.

Μιλώντας πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, η Γερμανίδα αξιωματούχους αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Βέλγιο, σχετικά με το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» για τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Καθώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε πως οι εγγυήσεις που έχει παράσχει μέχρι στιγμής η Κομισιόν για την αξιοποίηση των ρωσικών assets «δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας», η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «υποστηρίζω πλήρως το Βέλγιο. Εάν προχωρήσουμε με το δάνειο επανορθώσεων, το ρίσκο για τα ρωσικά assets πρέπει να μοιραστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ».

Η ίδια πρόσθεσε πως «δεν πρόκειται να φύγω από τις εργασίες του Συμβουλίου εάν δεν βρούμε μια λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

Σε παρόμοιο ύφος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε προσερχόμενος στη Σύνοδο πως «δεν πρόκειται να φύγουμε χωρίς να έχουμε λάβει τελική απόφαση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας».

Η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει το Βέλγιο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε ότι υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Κατανοώ τις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών, ιδίως της βελγικής κυβέρνησης, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού» είπε ο Μερτς.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια συμφωνία στη Σύνοδο και πρόσθεσε ότι κατανοεί τη θέση του Βελγίου.

Σε πιο «σκληρή» γραμμή εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, που δήλωσε έχουμε μια απλή επιλογή: είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο.

«Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη. Και αυτή είναι η δική μας απόφαση και μόνο δική μας. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει τελικά να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση» συμπλήρωσε ο Τουσκ.

Σε πολύ πιο επιθετικό ύφος, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είπε πως το σχέδιο της ΕΕ για την αξιοποίηση των ρωσικών assets είναι «νεκρό» και τόνισε πως η χρηματοδότηση της Ουκρανίας από κοινό δάνειο της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή για την Ουγγαρία.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον είπε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημάδια για συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών για το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως στο «τραπέζι» βρίσκεται η πρόταση της Κομισιόν για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τα οποία είναι δεσμευμένα σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να στηριχθεί το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, συνολικού ύψους 210 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σύνθετο σχέδιο που εξετάζεται, η ΕΕ θα αντλήσει κεφάλαια από το Euroclear -τη λεγόμενη «τράπεζα των τραπεζών»- προκειμένου να χορηγήσει στην Ουκρανία ένα αρχικό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου για τα έτη 2026 και 2027. Η ΕΕ αναμένει από τους υπόλοιπους συμμάχους της Ουκρανίας να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό.

Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο προς την ΕΕ μόνο εφόσον και όταν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Τότε, η ΕΕ θα αποπληρώσει με τη σειρά της το Euroclear, ενώ σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η Ρωσία θα παραμένει ο νόμιμος ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων.