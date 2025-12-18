Σύνοδος Κορυφής: Αισιοδοξία της Κάλας για συμφωνία επί των «παγωμένων ρωσικών assets - Αμετακίνητο το Βέλγιο

Η επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, εμφανίστηκε αισιόδοξη για το ότι οι ηγέτες της ΕΕ μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Ευρώπη, καθώς στις Βρυξέλλες ξεκινά την Πέμπτη η διήμερη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Εσθονή αξιωματούχος συνέντευξή της στο γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, δήλωσε ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται λύση σε μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση.

Το ζήτημα της αξιοποίησης των ρωσικών assets έχει συναντήσει την αντίθεση του Βελγίου, με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, να αναφέρει σε ομιλία του την Πέμπτη πως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, προκειμένου να βοηθηθεί η χώρα στην καταπολέμηση της ρωσικής επιθετικότητας, εξακολουθούν να αλλάζουν.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι εγγυήσεις που έχει παράσχει μέχρι στιγμής η Κομισιόν για την αξιοποίηση των ρωσικών assets «δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας».

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως χρειάζεται να εξασφαλιστούμε απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο αντιποίνων από τη Ρωσία» υπογράμμισε ο Ντε Βέβερ.

Πρόσθεσε πως το Βέλγιο συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λεγόμενη συμμαχία των προθύμων για την αύξηση της στήριξης προς την Ουκρανία.

«Το Βέλγιο απαιτεί όλη η ΕΕ, και χώρες εκτός Ευρωζώνης, να αναλάβει το ρίσκο της πρότασης. Άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν την ίδια ευθύνη όπως το Βέλγιο» είπε.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο για την πρόταση να χρησιμοποιηθούν ''παγωμένα'' ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα ρωσικά κεφάλαια είναι μέρος όλων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία»

«Η πρόταση δανείου για επανορθώσεις δεν προσφέρει καμία ασφαλή εγγύηση σε νομική βάση, είναι απλώς ''η καλύτερη δυνατή''. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πιθανές συνέπειες στις αγορές» προειδοποίησε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται πως στο «τραπέζι» βρίσκεται η πρόταση της Κομισιόν για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τα οποία είναι δεσμευμένα σε ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να στηριχθεί το λεγόμενο «δάνειο επανορθώσεων» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, συνολικού ύψους 210 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το σύνθετο σχέδιο που εξετάζεται, η ΕΕ θα αντλήσει κεφάλαια από το Euroclear -τη λεγόμενη «τράπεζα των τραπεζών»- προκειμένου να χορηγήσει στην Ουκρανία ένα αρχικό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών του Κιέβου για τα έτη 2026 και 2027. Η ΕΕ αναμένει από τους υπόλοιπους συμμάχους της Ουκρανίας να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό.

Η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο προς την ΕΕ μόνο εφόσον και όταν η Ρωσία συμφωνήσει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Τότε, η ΕΕ θα αποπληρώσει με τη σειρά της το Euroclear, ενώ σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η Ρωσία θα παραμένει ο νόμιμος ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων.