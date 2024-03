Ζελένσκι: Προβλέψιμος ο Πούτιν που συνδέει την Ουκρανία με το μακελειό της Μόσχας

«Οι χιλιάδες Ρώσοι που πεθαίνουν στο ουκρανικό έδαφος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να σταματήσουν τους τρομοκράτες στο εσωτερικό σας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προβαίνοντας στην πρώτη του δήλωση μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα, εξαπολύοντας επίθεση στον Ρώσο ομόλογό του.

Λίγο μετά την τρομοκρατική επίθεση και προτού γίνει ανάληψη ευθύνης από την τρομοκρατική τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS), οι δηλώσεις που έγιναν από κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους των δύο χωρών ήταν εκατέρωθεν κατηγορίες.

Στις δηλώσεις του, ο Ζελένσκι καταδικάζει την αντίδραση του Πούτιν όσον αφορά στη διαχείριση της κρίσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε, ακόμη, για προβλέψιμη κίνηση από πλευράς του Ρώσου ομολόγου του και τον κατηγόρησε για περίεργη σιωπή.



«Οι χιλιάδες Ρώσοι που πεθαίνουν στο ουκρανικό έδαφος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να σταματήσουν τους τρομοκράτες στο εσωτερικό σας», ήταν το μήνυμα του Ζελένσκι με το οποίο άφησε αιχμές για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες από τους τρομοκράτες τους εδώ, στο ουκρανικό έδαφος» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Πολεμούν εναντίον μας και δεν τους ενδιαφέρει τι συμβαίνει μέσα στη χώρα τους. Αυτός ο δειλός Πούτιν, αντί να ασχοληθεί με τους πολίτες της Ρωσίας, απευθυνόμενος σε αυτούς, παρέμεινε σιωπηλός για μια μέρα - σκεπτόμενος πώς να φορτώσει την επίθεση στην Ουκρανία. Όλα είναι απολύτως προβλέψιμα» τόνισε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

Ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα την Παρασκευή (23/03) το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 133 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, στη φονικότερη επίθεση στη Ρωσία από την ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν το 2004.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στον συναυλιακό χώρο στη Μόσχα, όπου μέλη της τρομοκρατικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS) πραγματοποίησαν επίθεση, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 133 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Όπως είπε στο BBC μια γυναίκα, ήταν με την 11χρονη κόρη της και αγόραζαν παγωτό σε ένα καφέ κοντά στην είσοδο όταν άκουσαν τον θόρυβο και κάποιος φώναξε να πέσουν στο πάτωμα.

«Τρέξαμε στα παιδιά, πέσαμε κάτω και αρχίσαμε να στήνουμε "φράγματα" από τραπέζια και καρέκλες, και αρκετοί τραυματίες ήρθαν τρέχοντας κοντά μας», είπε η γυναίκα.

Άλλη μία μαρτυρία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν η Εύα, βοηθός ενδυματολόγου των χορευτών του συγκροτήματος Picnic, βρισκόταν στα παρασκήνια όταν συνέβη η τρομοκρατική επίθεση.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν εκεί με δύο χορευτές όταν άκουσαν θορύβους από έξω.

«Πριν από τη συναυλία ακούσαμε θόρυβο στο διάδρομο. Κάποιος πυροβολούσε και ο κόσμος έτρεχε έξω. Δεν κατάλαβα τι συνέβη. Άφησα τα πράγματά μου εκτός από το παλτό μου και ακολούθησα το πλήθος», λέει η Εύα.

Είπε επίσης, ότι δεν είδε τα πρόσωπα των επιτιθέμενων, απλώς τους άκουσε καθώς έτρεχε στο δρόμο και προσθέτει ότι θέλει να ευχαριστήσει τους φρουρούς που «άνοιξαν γρήγορα τις εξόδους».

«Σοκαρίστηκα, είδα μια έξοδο και ακολούθησα το πλήθος», θυμάται η Εύα, λέγοντας ότι πανικοβλήθηκε, αλλά «πολλοί άνθρωποι ήταν ήρεμοι και πειθαρχημένοι» καθώς ακολουθούσε τα μέλη της ορχήστρας προς τα έξω. Στη συνέχεια διέσχισαν μια γέφυρα και κρύφτηκαν σε μια εκκλησία.

Η Εύα προσθέτει, ότι δεν έχει ακούσει ακόμα τίποτα από τους χορευτές και ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν». Θέλει τώρα να δώσει αίμα, για να βοηθήσει τα θύματα της επίθεσης.

«Αισθάνομαι τυχερή επειδή σώθηκα στο πρώτο κύμα εκκένωσης. Είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ».

Την τεράστια καταστροφή που υπέστη ο συναυλιακός χώρος στη Μόσχα, Crocus City Hall, μετά την τρομοκρατική επίθεση, αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι δράστες φέρεται να έβαλαν φωτιά.

Όπως φαίνεται σε νέα πλάνα που λήφθηκαν από ελικόπτερο, το Crocus City Hall είναι εντελώς κατεστραμμένο.

