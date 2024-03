BBC για Μόσχα: Ο Πούτιν αγνόησε συγκεκριμένες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ για το μακελειό

Αντιμέτωπος με σφοδρή κριτική βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μία μόλις εβδομάδα μετά την επανεκλογή του με 87%, λόγω των χειρισμών του, που όπως όλα δείχνουν θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το μακελειό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Μόσχα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 133 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η προειδοποίηση της 7ης Μαρτίου από τις ΗΠΑ προς τους πολίτες της ήταν ασυνήθιστα συγκεκριμένη. Μίλησε για αναφορές ότι «εξτρεμιστές» είχαν «επικείμενα σχέδια να στοχοποιήσουν μεγάλες συγκεντρώσεις στη Μόσχα» και ανέφερε συγκεκριμένα συναυλίες. Συνέστησε, δε, στους Αμερικανούς στην πόλη να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις τις επόμενες 48 ώρες.

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα, αλλά άλλες λεπτομέρειες ταιριάζουν στενά με τα χθεσινά γεγονότα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ουάσιγκτον είχε κάποιου είδους πληροφόρηση, η οποία σχετιζόταν με τον ISIS -που εξέδωσε ανακοίνωση αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση στη Μόσχα.

Εκτός από τη δημόσια προειδοποίηση προς τους πολίτες τους, οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι είχαν επικοινωνήσει απευθείας με τη ρωσική κυβέρνηση.

«Η αμερικανική κυβέρνηση μοιράστηκε επίσης αυτές τις πληροφορίες με τις ρωσικές Αρχές», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος μετά την επίθεση.

Υπάρχουν «κανάλια» μέσω των οποίων διαμοιράζονται πληροφορίες μεταξύ χωρών -ακόμη και εκείνων που δεν είναι σύμμαχοι- ειδικά όταν σχετίζονται με πιθανές επιθέσεις σε αμάχους.

Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Μόσχα απέρριψε τις προειδοποιήσεις.

Τρεις ημέρες πριν από την επίθεση, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), καθήκον της οποίας είναι να υπερασπίζεται τη χώρα. Η κορυφαία προτεραιότητα, είπε στους συγκεντρωμένους ηγέτες της υπηρεσίας ασφαλείας, ήταν να υποστηρίξουν αυτό που αποκάλεσε «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» -την επίσημη φράση για την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία.

Υποστήριξε ότι η Ουκρανία είχε μεταπηδήσει σε αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατικές τακτικές». Μίλησε επίσης ευθέως για «προκλητικές δηλώσεις» από τη Δύση για πιθανές επιθέσεις εντός της Ρωσίας. Είπε ότι οι προειδοποιήσεις «μοιάζουν με ξεκάθαρο εκβιασμό και πρόθεση εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης της κοινωνίας μας».

Αυτό υποδηλώνει ότι η δυσπιστία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας σήμαινε ότι η Μόσχα μπορεί να μην ήθελε να ακούσει και αντίθετα είδε τις προειδοποιήσεις ως μέρος μιας προσπάθειας απειλής της Ρωσίας, που συνδέεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή φύση των πληροφοριών που κατείχαν ή διέδωσαν οι ΗΠΑ ή πόσο σαφείς ήταν. Αλλά οι ΗΠΑ έχουν μια τεράστια μηχανή συλλογής πληροφοριών και παρακολουθούν το ISIS στενά. Η υποοργάνωση που θεωρείται ύποπτη για την επίθεση στη Μόσχα (σ.σ.: ISIS Κορασάν) συνδέθηκε επίσης με μια επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και αμάχων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021, καθώς και με πιο πρόσφατους φονικούς βομβαρδισμούς στο Ιράκ.

Αλλά αν οι πληροφορίες που μοιράστηκαν οι ΗΠΑ με τη Ρωσία ήταν αξιόπιστες και συγκεκριμένες σχετικά με το ISIS, τότε η FSB και ο κ. Πούτιν μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο γιατί δεν το πήραν πιο σοβαρά.

Αν ισχύει αυτό, ίσως είναι πιο εύκολο για τη Μόσχα να συσχετίσει -με κάποιον τρόπο- την επίθεση με την Ουκρανία, με στόχο να αποποιηθεί των ευθυνών της και να βρει υποστήριξη για τον πόλεμο που διεξάγει εκεί, παρά να αναγνωρίσει τι μπορεί να έχασε.

Εντωμεταξύ, σε πολέμο εντυπώσεων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ISIS εξελίσσεται η υπόθεση του μακελειού στη Μόσχα, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 143 και δεκάδες τραυματίες. Μια μέρα μετά και με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το Κρεμλίνο επιχειρεί να συνδέσει το λουτρό αίματος της Παρασκευής με την Ουκρανία επιδεικνύοντας υπόπτους που ομολογούν ότι πήραν χρήματα για να σκοτώσουν με την επισήμανση ότι είχαν σκοπό να διαφύγουν στην Ουκρανία, η ηγεσία της οποίας μιλά για επιχείρηση των μυστικών Υπηρεσιών του Πούτιν με στόχο να επιβάλει γενική επιστράτευση.

Την ίδια στιγμή, ο ISIS έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες τεσσάρων ανδρών με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, επιμένοντας ότι πρόκειται για «μαχητές» του που έκαναν τη σφαγή στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι «επέστρεψαν ασφαλείς στη βάση τους».

Οι ρωσικές Αρχές που κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των δραστών και, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου η αρμόδια ερευνητική υπηρεσία, προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, οι 4 εκ των οποίων, όπως αναφέρθηκε, συμμετείχαν άμεσα στο μακελειό. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ενημέρωση που παρείχε η FSB οι συλλήψεις έγιναν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

