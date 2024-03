Ουκρανία: Επιμένει ότι δεν έχει σχέση με το μακελειό στη Μόσχα

Ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας, Μικαίλο Ποντόλιακ, επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus Concert Hall, λέγοντας ότι «οποιεσδήποτε απόπειρες σύνδεσης της Ουκρανίας με την τρομοκρατική επίθεση είναι απολύτως αβάσιμες».

Με μια μακροσκελή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας Μικαίλο Ποντόλιακ επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus Concert Hall, λέγοντας ότι «οποιεσδήποτε απόπειρες σύνδεσης της Ουκρανίας με την τρομοκρατική επίθεση είναι απολύτως αβάσιμες».

«Η Ουκρανία δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτό το περιστατικό. Η Ουκρανία έχει έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με τη Ρωσία και θα λύσει το πρόβλημα της επιθετικότητας της Ρωσίας (επιθετικότητα, παρεμπιπτόντως, με σκόπιμη τρομοκρατική συνιστώσα) στο πεδίο της μάχης. Οι εκδοχές των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών σχετικά με την Ουκρανία είναι απολύτως αβάσιμες και παράλογες» αναφέρει μεταξύ άλλων.

We expected Russian officials' version of the "Ukrainian trace" in the terrorist attack in #CrocusCityHall. Primitivism and predictability are ideal characteristics of the Russian security services. Once again, the #FSB confirms this... But it is still necessary to emphasize the…