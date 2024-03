Μακελειό στη Μόσχα

Το Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο μια φωτογραφία των τεσσάρων δραστών, που συμμετείχαν στην επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα που είχε ως αποτέλσμα τον θάνατο τουλάχιστον 143 ανθρώπων, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Amaq της τρομοκρατικής ομάδας σε δήλωση στο Telegram.

Στην ανάρτηση αναφέρεται πως η επίθεση στη Ρωσία διαπράχθηκε στο πλαίσιο του "πολέμου που μαίνεται" μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ.

