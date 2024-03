Μακελειό στη Μόσχα: Το Crocus City Hall μετά την τρομοκρατική επίθεση (pics&vid)

Την τεράστια καταστροφή που υπέστη ο συναυλιακός χώρος στη Μόσχα, Crocus City Hall, μετά την τρομοκρατική επίθεση, αποτυπώνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι δράστες φέρεται να έβαλαν φωτιά.

Την Παρασκευή (22//03) το βράδυ, μέλη της τρομοκρατικής τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), πραγματοποίησαν επίθεση, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 133 νεκρούς και 200 τραυματίες.

Όπως φαίνεται σε νέα πλάνα που λήφθηκαν από ελικόπτερο, το Crocus City Hall είναι εντελώς κατεστραμμένο.

New video from a helicopter shows just how damaged the concert hall in Moscow is after the attack pic.twitter.com/PH5QQxWSeB