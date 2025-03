Ζελένσκι: Συμφωνεί με την εκεχειρία η Ουκρανία - Θετική και ειλικρινής η συζήτηση με τον πρόεδρο Τραμπ

«Πιστεύουμε ότι μαζί με την Αμερική, με τον Πρόεδρο Τραμπ και υπό την αμερικανική ηγεσία, μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη φέτος», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια μακροσκελή ανάρτησή του σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Είχα μια θετική, πολύ ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα και τη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές στη Σαουδική Αραβία το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Καταλήγοντας ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον αμερικανικό λαό και τόνισε πως «ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν την ειρήνη, γι' αυτό και η Ουκρανία αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους».

Τον ευχαρίστησα για την καλή και παραγωγική έναρξη των εργασιών των ουκρανικών και αμερικανικών ομάδων στην Τζέντα στις 11 Μαρτίου - αυτή η συνάντηση των ομάδων βοήθησε σημαντικά στην πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου. Συμφωνήσαμε ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για την επίτευξη πραγματικού τερματισμού του πολέμου και διαρκούς ειρήνης. Πιστεύουμε ότι μαζί με την Αμερική, με τον Πρόεδρο Τραμπ και υπό την αμερικανική ηγεσία, μπορεί να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη φέτος.

Ο Πρόεδρος Τραμπ μοιράστηκε λεπτομέρειες της συνομιλίας του με τον Πούτιν και τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν. Ένα από τα πρώτα βήματα για τον πλήρη τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να είναι ο τερματισμός των χτυπημάτων κατά της ενέργειας και άλλων πολιτικών υποδομών. Υποστήριξα αυτό το βήμα και η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε. Οι ομάδες μας συζήτησαν αυτό το βήμα στην Τζέντα. Η αμερικανική πλευρά πρότεινε επίσης μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη μετωπική γραμμή και η Ουκρανία αποδέχθηκε και αυτή την πρόταση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι τέτοια βήματα είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί η δυνατότητα προετοιμασίας μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Παρείχα επίσης μια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων. Μιλήσαμε για την κατάσταση στην περιοχή του Κουρσκ, αναφερθήκαμε στο θέμα της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων πολέμου και στην επιστροφή των ουκρανικών παιδιών που απήχθησαν από τις ρωσικές δυνάμεις. Συζητήσαμε επίσης την κατάσταση της αεράμυνας της Ουκρανίας και τη δυνατότητα ενίσχυσής της για την προστασία ζωών.

Δώσαμε εντολή στις ομάδες μας να επιλύσουν τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και την επέκταση της μερικής κατάπαυσης του πυρός. Ουκρανικές και αμερικανικές ομάδες είναι έτοιμες να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες για να συνεχίσουν να συντονίζουν τα βήματα προς την ειρήνη. Δώσαμε εντολή στους συμβούλους και τους εκπροσώπους μας να φέρουν εις πέρας το έργο αυτό το συντομότερο δυνατό. Σημειώσαμε το θετικό έργο των συμβούλων και εκπροσώπων μας - Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov και Palisa. Σε περαιτέρω συναντήσεις, οι ομάδες μπορούν να συμφωνήσουν σε όλες τις απαραίτητες πτυχές της προώθησης προς τη διαρκή ειρήνη και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανικό λαό για την υποστήριξή τους. Τόνισα ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν την ειρήνη, γι' αυτό και η Ουκρανία αποδέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους. Τόνισα τη σημασία της έννοιας του Προέδρου Τραμπ για ειρήνη μέσω της ισχύος. Συμφωνήσαμε να διατηρούμε συνεχή επαφή, μεταξύ άλλων σε ανώτατο επίπεδο και μέσω των ομάδων μας.

