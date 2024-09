Ζελένσκι: Πιέζει τις ΗΠΑ να δώσουν το πράσινο φως για βαθύτερα πλήγματα στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύξησε τις πιέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων του με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον το Σάββατο.

Η Ουάσινγκτον έχει παράσχει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας άνω των 45,21 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2022, αλλά έχει περιορίσει τη χρήση των όπλων της στο ουκρανικό έδαφος και σε αμυντικές διασυνοριακές επιχειρήσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σκότωσαν έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν 97 στο Χάρκοβο την Παρασκευή, με περισσότερες επιθέσεις το Σάββατο. Αυτές θα μπορούσαν να αποτραπούν μόνο «χτυπώντας τα ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια, τις βάσεις τους και την υλικοτεχνική υποδομή της ρωσικής τρομοκρατίας».



Στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του, είπε: «Μιλάμε γι' αυτό κάθε μέρα με τους εταίρους μας. Πείθουμε. Παρουσιάζουμε επιχειρήματα».



Είπε ότι η εκκαθάριση του ουρανού της Ουκρανίας από τις ρωσικές κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες θα ήταν «ένα ισχυρό βήμα για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου και μια δίκαιη ειρήνη».

Απευθύνοντας έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, είπε:



«Χρειαζόμαστε τις δυνατότητες για να προστατεύσουμε πραγματικά και πλήρως την Ουκρανία και τους Ουκρανούς».



Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, είπε ότι οι εκπρόσωποί του έχουν «παράσχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες» στους εταίρους της Ουκρανίας.



Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον με αντιπροσωπεία την Παρασκευή και το Σάββατο, για να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CNN ότι το Κίεβο δείχνει ότι τα ρωσικά αεροδρόμια που χρησιμοποιούνται για να πλήξουν ουκρανικές πόλεις βρίσκονται εντός εμβέλειας βαθιών πληγμάτων.

«Έχουμε εξηγήσει τι είδους δυνατότητες χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους πολίτες από τη ρωσική τρομοκρατία που μας προκαλούν οι Ρώσοι, οπότε ελπίζω ότι εισακουστήκαμε», δήλωσε ο Ουμέροφ στη συνέντευξη αργά την Παρασκευή.



Ο Ζελένσκι αναμένεται να απευθύνει παρόμοια έκκληση αυτοπροσώπως τον επόμενο μήνα, όταν θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη νίκη στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κοντά στο τέλος της θητείας του στο Οβάλ Γραφείο και θα παραστεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η υπουργός Οικονομίας Γιούλια Σβιρίντενκο, η οποία ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κιέβου, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι συζήτησε τα βήματα που απαιτούνται για την αποκατάσταση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της «σημαντικής συμβολής» που έχει ένα πακέτο χρηματοδότησης του ενεργειακού τομέα ύψους 723,29 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο.

We continue our meetings in Washington. Together with @bjerde_anna, @WorldBank Managing Director of Operations and @anbassani @WorldBank Vice President for Europe and Central Asia. We discussed the use of frozen russian assets for the needs of Ukraine. We hope for a swift… pic.twitter.com/90qx8OHsPS