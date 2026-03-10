Ζελένσκι: Ουκρανοί ειδικοί στην αναχαίτιση drones αναχωρούν για τον Κόλπο

Ουκρανοί στρατιωτικοί αναμένονται αυτήν την εβδομάδα στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να μοιραστούν την εμπειρία τους σε ό,τι αφορά την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιρανικής κατασκευής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου σημείωσε επίσης ότι Ουκρανοί ειδικοί έχουν αναπτυχθεί σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι συνολικά 11 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι ΗΠΑ, ζήτησαν τη βοήθεια του Κιέβου για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις ιρανικών δρόνων στη Μέση Ανατολή. Οι αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι ένας τομέας που οι Ουκρανοί γνωρίζουν καλά. Σχεδόν καθημερινά η Ουκρανία δέχεται επιθέσεις από εκατοντάδες ρωσικούς δρόνους μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, ενός όπλου ιρανικού σχεδιασμού, το οποίο παράγεται πλέον μαζικά στη Ρωσία, με την ονομασία Gueran-2.

Αυτόν τον τύπο δρόνων εκτοξεύει το Ιράν σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ για να απαντήσει στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Όλοι οι Αμερικανοί ειδικοί (…) ξέρουν ότι, όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεγάλων επιθέσεων με Shahed, μόνο η ουκρανική εμπειρία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει σήμερα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Σε αντάλλαγμα για την ουκρανική βοήθεια στη Μέση Ανατολή, ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο να παραδώσουν στο Κίεβο αντιαεροπορικούς αμυντικούς πυραύλους, τους οποίους χρειάζεται κατεπειγόντως για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα.

