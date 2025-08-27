Ζελένσκι: Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν με την ομάδα του Τραμπ την Παρασκευή

Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γιερμάκ, δήλωσε την Τετάρτη ότι βρισκόταν στο Ριάντ μαζί με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ενόψει συνομιλιών αργότερα μέσα στην εβδομάδα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη.

Ο Γιερμάκ, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι οι συνομιλίες στο Ριάντ επικεντρώθηκαν στην κατεύθυνση προς την ειρήνη στην Ουκρανία και στη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτήν τη διαδικασία. Ο Γιερμάκ είπε ότι συναντήθηκαν με τον Σαουδάραβα υπουργό Άμυνας και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας αργότερα στο βραδινό του διάγγελμα, δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσει συνομιλίες την Πέμπτη στην Ελβετία. Στη συνέχεια θα μεταβούν την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για συνομιλίες με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Αύριο θα υπάρξουν συναντήσεις στην Ελβετία. Την Παρασκευή - στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη - συναντήσεις με την ομάδα του προέδρου Τραμπ. Όλοι όσοι εργάζονται για το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας θα συμμετάσχουν - οι στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες των εγγυήσεων ασφαλείας», ανέφερε σύμφωνα με το Bloomberg και πρόσθεσε:

«Ο στόχος είναι (η διαδικασία) να επιταχυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να γίνει μοχλός - μοχλός επιρροής: οι Ρώσοι πρέπει να δουν πόσο σοβαρός είναι ο κόσμος και πόσο κακές θα είναι οι συνέπειες για τη Ρωσία εάν συνεχιστεί ο πόλεμος»

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Ουκρανίας, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να συνομιλεί με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «από τη Μόσχα έρχονται πολύ θρασύτατα αρνητικά μηνύματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι Ρώσοι δεν σκοπεύουν να εκπληρώσουν όσα είχαν υποσχεθεί».