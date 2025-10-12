Ζελένσκι: Οι Tomahawk θα είναι μόνο για στρατιωτικούς στόχους - Δεν θα επιτεθούμε σε Ρώσους πολίτες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει τους πυραύλους Tomahawk μόνο για στρατιωτικούς στόχους και δεν θα επιτεθεί σε πολίτες στη Ρωσία, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς παραχωρήσουν.

«Δεν επιτεθήκαμε ποτέ σε αμάχους πολίτες τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία», είπε ο Ουκρανός ηγέτης στην εκπομπή Sunday Briefing του Fox News. «Γι’ αυτό, όταν μιλάμε για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, μιλάμε μόνο για στρατιωτικούς στόχους».

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι, μεταδόθηκαν την Κυριακή, μετά τη δεύτερη συνομιλία του για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι, πριν συμφωνήσει να παράσχει τους Tomahawk, θα ήθελε να γνωρίζει τι σχεδιάζει να κάνει η Ουκρανία με αυτούς, επειδή δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι έχει «κάπως λάβει μια απόφαση» σχετικά με το θέμα.

Το δε Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία ανησυχεί βαθιά για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε μια δραματική στιγμή, με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

«Το θέμα των Tomahawk προκαλεί εξαιρετική ανησυχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν, σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή. «Τώρα είναι πραγματικά μια πολύ δραματική στιγμή, καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται από όλες τις πλευρές».

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων (1.550 μιλίων), αρκετή για να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε παραχώρηση Tomahawk στην Ουκρανία θα προκαλέσει κλιμάκωση.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, σε ομιλία του το βράδυ της Κυριακής στην Ουκρανία, είπε ότι βλέπει τις ρωσικές ανησυχίες ως λόγο για να προχωρήσει.

«Βλέπουμε και ακούμε ότι η Ρωσία φοβάται πως οι Αμερικανοί μπορεί να μας δώσουν Tomahawk — και αυτή η πίεση ίσως λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης», είπε.