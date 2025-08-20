Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα

Η Ρωσία εξαπέλυσε την νύχτα επιθέσεις στην περιοχή του Σούμι, στο Ντονέτσκ και στην Οδησσό δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας για πλήγματα επίδειξης ισχύος και ζητώντας να ενισχυθεί η πίεση προς την Μόσχα.

Στην περιοχή του Σούμι, 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση με drone, ανάμεσά τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας ηλικίας 5 μηνών, 4 και 6 ετών.

Στην Κοστιαντινίφκα της περιοχής του Ντονέτσκ, βόμβα ολίσθησης (glide bomb) έπληξε συγκρότημα κατοικιών και τρεις άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια, ενώ στην περιοχή της Οδησσού επλήγη σταθμός διανομής φυσικού αερίου.

Οι περιοχές του Χερνίχιβ, του Χάρκιβ (Χάρκοβο) και της Πολτάβα χτυπήθηκαν επίσης. Χρησιμοποιήθηκαν 60 drones και ένας βαλλιστικός πύραυλος.

«Ολες αυτές οι επιθέσεις επίδειξης ισχύος επιβεβαιώνουν μόνο την ανάγκη άσκησης πίεσης επί της Μόσχας, την ανάγκη επιβολής νέων κυρώσεων μέχρι η διπλωματία να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν στον τερματισμό του ρωσικού πολέμου. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και όλους όσοι επιδιώκουν την ειρήνη εργαζόμαστε κάθε μέρα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την διασφάλιση πραγματικής και αξιόπιστης ειρήνης», γράφει στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.