Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος που ανάρτησε στο Χ το Σάββατο ανέφερε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, αναφέροντας ότι «οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που θα φέρουν την ειρήνη. Πρόσθεσε όμως ότι οποιαδήποτε λύση χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα είναι αντίθετη προς την ειρήνη.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι σημειώνει τα εξής:

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές αποφάσεις που μπορούν να φέρουν την ειρήνη. Οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι εναντίον μας, οποιεσδήποτε αποφάσεις είναι χωρίς την Ουκρανία, είναι ταυτόχρονα αποφάσεις εναντίον της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα. Είναι αποφάσεις που δεν έχουν καμία προοπτική. Είναι αποφάσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και όλοι χρειαζόμαστε πραγματική και γνήσια ειρήνη. Ειρήνη που θα είναι σεβαστή».