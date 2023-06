Ζελένσκι: Οι δυνάμεις στα ανατολικά και στα νότια καταστρέφουν τον εχθρό (vid)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας καταστρέφουν τους Ρώσους στα δύο κύρια θέατρα της σύγκρουσης, στα ανατολικά και στα νότια της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή, οι στρατιώτες μας στο νότο και στα ανατολικά καταστρέφουν ενεργά τον εχθρό, καθαρίζοντας φυσικά την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η άμυνα κατά της τρομοκρατίας σημαίνει καταστροφή των τρομοκρατών. Και είναι μια εγγύηση ότι το κράτος του κακού δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να φέρει το κακό στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο για την ανοικοδόμηση της χώρας, είπε ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι «ένα όχημα και μια εγγύηση ασφάλειας» και ένα μέσο «προστασίας από οποιαδήποτε επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας».

