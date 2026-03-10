Ζελένσκι: Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο Facebook.

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει πιθανόν «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η άρνηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.