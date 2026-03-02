Ζελένσκι: Η Ρωσία θα δυσκολευτεί να υλοποιήσει τα σχέδιά της

O ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει πέρυσι και θα δυσκολευτεί να υλοποιήσει τις προόδους που η Μόσχα ελπίζει να επιτύχει. Αυτό τόνισε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο και τονίζοντας ότι τα σχέδια της Μόσχας να καταλάβει όλη την ανατολική Ουκρανία και περιοχές πιο νότια παραμένουν αμετάβλητα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Μόσχα ελπίζει επίσης να προχωρήσει προς τη νοτιοανατολική πόλη Ντνίπρο και εξετάζει επίσης πώς να επιτύχει κέρδη στη νότια περιοχή της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Είπε ότι η Ουκρανία είχε εξασφαλίσει χάρτες που περιγράφουν τα ρωσικά σχέδια για το 2026-2027, αλλά οι χάρτες «δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα», επειδή η Ρωσία δεν μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της.

«Καταλαβαίνουμε τι θέλουν. Καταλαβαίνουμε ότι οι κατευθύνσεις τους παραμένουν οι ίδιες – η κατάληψη της ανατολικής πλευράς της χώρας μας, συγκεκριμένα των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ», είπε.

«Σίγουρα θέλουν να συνεχίσουν προς την περιοχή Ζαπορίζια και προς την πόλη Ντνίπρο. Και παρόλο που είναι δύσκολο για αυτούς, έχουν τα βλέμματα στραμμένα προς την περιοχή της Οδησσού».

Προς το παρόν, είπε, η Ουκρανία «δεν βλέπει ότι έχουν την ικανότητα να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα που είδαμε σε αυτούς τους χάρτες», αλλά η κατάσταση θα εξαρτηθεί από την προμήθεια όπλων στο Κίεβο και από την εγχώρια παραγωγή της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει εμπλακεί σε μια μακρά, αργή προέλαση στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας – που αποτελείται από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ – και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν τρία νέα χωριά.

Ωστόσο, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν ανακαταλάβει εννέα οικισμούς πιο νότια στην περιοχή Ζαπορίζια από τα τέλη Ιανουαρίου και προχωρούν με αντεπίθεση κατά μήκος της νοτιοανατολικής γραμμής του μετώπου.

Το ζήτημα της επικράτειας είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις συνομιλίες για επίλυση της κρίσης με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Η Ρωσία θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ που δεν έχουν καταλάβει οι δυνάμεις της, ενώ ο Ζελένσκι απορρίπτει οποιαδήποτε τέτοια πρόταση.