Ζελένσκι: Η Ρωσία συγκεντρώνει νέες δυνάμεις στο μέτωπο - Ο Πούτιν δεν θέλει τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία πραγματοποιεί νέα συγκέντρωση στρατευμάτων σε ορισμένους τομείς της πρώτης γραμμής, ενώ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ουκρανικών στόχων.

«Βλέπουμε ξανά μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε ορισμένους τομείς του μετώπου. Αρνείται να υποχρεωθεί σε ειρήνευση», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, αναφερόμενος στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, τόνισε όμως ότι «η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις. Φυσικά, θα απαντήσουμε σε αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Ουκρανία με 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, περισσότερα από 50 το πρωί και «δεκάδες» ακόμη το βράδυ.

The brazenness of the Russians keeps growing – they are attacking Ukraine more and more often in broad daylight with dozens of strike drones. Last night there were 150 drones; this morning over fifty more; in the evening dozens more, and most of them were “shaheds.” In fact,… pic.twitter.com/SGEPsxfQuy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2025

Οι νέες επιθέσεις με drones, πρόσθεσε, ισοδυναμούν με «συνοδεία των ρωσικών δηλώσεων από την Κίνα», αναφερόμενος στην επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο, όπου ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί τον Ρώσο πρόεδρο και τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

«Χθες, οι Ρώσοι αρνήθηκαν κυριολεκτικά όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αναγκαιότητα συνάντησης ηγετών για τον τερματισμό του πολέμου. Στην Κίνα, ο Πούτιν συνεχίζει να διαστρεβλώνει τα γεγονότα σαν να μην φέρει ευθύνη για τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα στηρίξει την πρόταση του Τραμπ για συνάντηση με τον Πούτιν ως βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη κατάλληλη ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.