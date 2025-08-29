Ζελένσκι: Η Ρωσία συγκεντρώνει 100.000 στρατιώτες κοντά στο Ποκρόφσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει «έως και 100.000» στρατιώτες κοντά στο Ποκρόφσκ, μια κομβική πόλη στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που οι διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη φαίνεται να έχουν παγώσει.

«Η κατάσταση στην περιοχή του Ποκρόφσκ είναι η πιο ανησυχητική σήμερα, καθώς η Ρωσία έχει συσσωρεύσει εκεί έως και 100.000 στρατιώτες», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «σε κάθε περίπτωση προετοιμάζουν επιθετικές ενέργειες».

Το Ποκρόφσκ, πόλη με περίπου 60.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, αποτελεί κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς βρίσκεται στη διασταύρωση βασικών οδικών αξόνων στην ανατολική Ουκρανία.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει την πόλη από τρεις πλευρές τους τελευταίους μήνες και πλέον βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η Μόσχα συγκεντρώνει μονάδες και στο κατεχόμενο τμήμα της Ζαπορίζια, ενόψει πιθανής νέας επίθεσης.

Ο ρωσικός στρατός, που ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, προελαύνει αργά στα ανατολικά εδώ και δύο χρόνια, με τον ρυθμό της προέλασης να έχει επιταχυνθεί το τελευταίο διάστημα. Πρόσφατα, εισήλθε και στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο «το συντομότερο δυνατό», καλώντας Μόσχα και Κίεβο να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών θεωρούνται ασυμβίβαστες.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της κατηγορούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο για να συνεχίσει την εισβολή και να προετοιμάσει νέες επιθέσεις στην πρώτη γραμμή.