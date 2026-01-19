Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζεται για μαζική επίθεση (vid)

Τον κώδωνα για τον κίνδυνο μιας νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης τις επόμενες ημέρες έκρουσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω των social media.

«Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση - η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας παράλληλα τον κόσμο να δώσει «ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές».

«Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας», πρόσθεσε.

In the coming days, we must remain extremely vigilant—Russia has prepared for a massive strike and is waiting for the moment to carry it out. Please pay close attention to air raid alerts. Every region must be ready to respond quickly and support our people. pic.twitter.com/eC5mH7QmMc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2026

Παράλληλα, Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας εισάγουν μια νέα διάσταση στην αεράμυνα, με στόχο τον μετασχηματισμό του συστήματός τους, το οποίο θα βασίζεται σε μικρές ομάδες που αναπτύσσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις

Η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός κύματος ρωσικών επιθέσεων στις αρχές του μήνα, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε χιλιάδες πολυκατοικίες, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης βοήθειας από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας.

«Το σύστημα θα μεταμορφωθεί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε τον διορισμό νέου αναπληρωτή διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πάβλο Γελιζάροφ, ο οποίος θα επιβλέπει και θα αναπτύσσει την καινοτομία.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει ραγδαία τη βιομηχανία κατασκευής drones από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στη μικρότερη γειτονική της χώρα τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει δώσει έμφαση στα drones αναχαίτισης ως έναν αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο αποτροπής των ρωσικών επιθέσεων.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα προειδοποίησαν το Σαββατοκύριακο ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν παρατηρήσει πως η Ρωσία διεξάγει αναγνωρίσεις συγκεκριμένων στόχων, ιδίως υποσταθμών που τροφοδοτούν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στην πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο να λάβει αποφάσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι πρόσφατες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης μπόνους σε δεκάδες χιλιάδες μέλη συνεργείων έκτακτης ανάγκης που αποκαθιστούν τη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση.