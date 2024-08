Ζελένσκι: Η Ρωσία χρησιμοποίησε βορειοκορεατικό πύραυλο στο θανατηφόρο πλήγμα στo Κιέβο

Έναν βορειοκορεατικό πύραυλο είναι πιθανό να χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής εναντίον της περιοχής του Κιέβου τη νύχτα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας πατέρας και ο 4χρονος γιος του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο της Βόρειας Κορέας σε αυτήν την επίθεση, σε ένα ακόμη εσκεμμένο τρομοκρατικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ειδικοί πυροτεχνουργοί εργάζονται για να καθορίσουν τα ακριβή δεδομένα σχετικά με αυτόν τον πύραυλο».

Last night, a father and his young son, just four years old, were tragically killed in the Kyiv region by a Russian strike. My deepest condolences to their family and loved ones. Three other people were injured, including a 12-year-old boy. According to preliminary information,… pic.twitter.com/xejWgdyQbf