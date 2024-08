Σε νέα φάση ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο ο ρωσοουκρανικός πόλεμος με δύο ακόμα θύματα μεταξύ των αμάχων μετά από ρωσική μεταμεσονύχτια επίθεση στο Κίεβο.

Ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για ουκρανική επίθεση στην πόλη Βορόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία, ενώ και οι δύο πλευρές προχωρούν σε εκκενώσεις περιοχών τους κοντά στα σύνορα.

Για πρώτη φορά χθες βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας ότι η επιχείρηση είναι μέρος της κίνησης του Κιέβου να αποκαταστήσει δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί άμεσα από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Regional governor: Drone debris damaged buildings in Russia's Voronezh



He said 15 drones had been shot down overnight and that "an administrative building and a municipal facility" had been damaged. pic.twitter.com/nv8n159eNz — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2024

Επιθέσεις με drones

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 14 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν εκτοξευτεί από την Ουκρανία, αλλά και τέσσερις τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Tochka-U πάνω από την περιοχή Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην περιοχή Βορόνεζ καταρρίφθηκαν δεκαέξι drones, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων νοτίως της Μόσχας, ενώ τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από τη συνοριακή περιοχή του Μπιέλγκοροντ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Επίσης, ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή του Μπριάνσκ, αλλά κι ακόμη ένα drone καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή Ορλόφ, ανέφερε μία ανάρτηση του υπουργείου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες, 2 σοβαρά, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου της Ουκρανίας στην Κουρσκ

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας, όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμίρνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν για έκτη συναπτή ημέρα να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Κουρσκ· πρόκειται για το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα των δυνάμεων του Κιέβου από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες ρώσους πολίτες από περιοχές που κινδυνεύουν.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε επρόκειτο να μεταφερθούν σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Κουρσκ, ο Ιγκόρ Κούτσιακ, μέσω Telegram. Πρόσθεσε πως στην πόλη κηρύχθηκε νωρίτερα συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Βαρόνεζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, συντρίμμια drone της Ουκρανίας που καταρρίφθηκε προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο της δημόσιας διοίκησης και σε εγκατάσταση κοινωφελούς οργανισμού, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω Telegram.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διαβεβαίωσε.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και δεν διαφαίνεται προοπτική να τερματιστεί σύντομα.

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες μετά την ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Η επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων σε περιοχές της Ρωσικής μεθορίου στην περιοχή του Κουρσκ, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα επεισόδια για την εξέλιξη του πολέμου που έχει μαίνεται εδώ και δυόμιση χρόνια στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη επίθεση, τείνει να ανατρέψει τα δεδομένα ισχύος που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα, και από την έναρξη του πολέμου, το 2022.

Παρότι ο Αύγουστος ευνοεί λόγω των κλιματολογικών συνθηκών προωθητικές επιχειρήσεις για τους αμυνόμενους, ωστόσο, η επιχείρηση του ουκρανικού στρατού εντός ρωσικού εδάφους μοιάζει να παράγει πιο θετικά αποτελέσματα και από εκείνα που το Κίεβο είχε αρχικά σχεδιάσει.

Ήδη, τα πρώτα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή, καταγράφουν μεγάλες ρωσικές απώλειες, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν στην νοτιοδυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας με τακτικό στρατό και ειδικές δυνάμεις, προκαλώντας αμηχανία στο Κρεμλίνο.

Russian soldiers in Kursk region surrender as prisoners of war



It is also reported that Dmitriukov and Lyubimovka in #Kursk region has come under the control of the AFU.



The Kursk nuclear power plant is being prepared for defense: Rosgvardeys without combat experience will be… pic.twitter.com/4EiM7mf52A — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Αφήνοντας, άλλωστε, την Μόσχα στην καλοκαιρινή συντήρηση μιας «παγωμένης» σύγκρουσης, το Κίεβο αιφνιδίασε αρχές του μήνα τους αντιπάλους του, με το Κρεμλίνο να απαντά κηρύσσοντας χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης «ομοσπονδιακής κλίμακας». Παρότι, στρατιωτικά μπλογκς μιλούν για «σταθεροποίηση» της κατάστασης τις τελευταίες ώρες, μετά και την άφιξη ρωσικών ενισχύσεων, εντούτοις οι αξιοσημείωτες ρωσικές απώλειες εικάζεται πως έχουν θορυβήσει την πλευρά της Μόσχας, ιδίως όταν κάτοικοι των περιοχών του Κουρσκ απευθύνουν εκκλήσεις για βοήθεια στον ίδιο το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αλλαγή πίστας Την ίδια ώρα, «η εισβολή αυτής της εβδομάδας σηματοδοτεί την πρώτη φορά που τακτικές μονάδες της Ουκρανίας και ειδικών επιχειρήσεων εισέρχονται στο ρωσικό έδαφος» ανέφερε το CNN, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Σκοπός είναι να εκδιώξει τις ρωσικές δυνάμεις από θέσεις, από όπου θα μπορούσαν να επιχειρούν με άνεση προς την περιοχή του Χάρκοβο, στην οποία επιτέθηκαν με σφοδρότητα τον περασμένο Μάιο. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η καλή προσώρας εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων για την πλευρά της Ουκρανίας, αναπτερώνει το ηθικό του στρατιωτικού προσωπικού της κι ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν πιστεύουν πως «η Ουκρανία σκοπεύει να κρατήσει το ρωσικό έδαφος μακροπρόθεσμα».

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk pic.twitter.com/WcT7Coftab — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 7, 2024

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο Κουρσκ αποτυπώνει την αμηχανία της Ρωσίας απέναντι στην ουκρανική αντεπίθεση, καθώς το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας γνωστοποίησε πως απέστειλε μια επιπλέον ομάδα 80 διασωστών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εξουδετέρωσης βομβών στην ευρύτερη περιοχή, για την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναφέρθηκε εμμέσως χθες στην εισβολή επί ρωσικού εδάφους, σχολιάζοντας ότι «αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τις τελευταίες τρεις ημέρες», για να συμπληρώσει πως «πρέπει να επιστρέψουμε την ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους μας που παραμένουν στη ρωσική αιχμαλωσία». Με την ουκρανική επίθεση να μαίνεται, ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, Σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου επαίνεσε τη στάση των συμμάχων, περιγράφοντας πως η απάντηση της Δύσης ήταν «απόλυτα ήρεμη, ισορροπημένη, αντικειμενική και βασισμένη στην κατανόηση του πνεύματος του διεθνούς δικαίου και των αρχών του αμυντικού πολέμου». «Τώρα, ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας κοινότητας θεωρεί [η Ρωσία] νόμιμο στόχο για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις και είδη όπλων», κατέληξε ο Ποντολιάκ.

The Ukrainian blackout on the invasion of Russia is gone. Here are soldiers of the 61st Brigade recording a video at the Gazprom offices in Sudzha, a district center of the Kursk region of Russia. “The city is under the control of armed forces of Ukraine and quiet.” pic.twitter.com/xNfrI4Ur54 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 9, 2024

Από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πίτερ Στάνο δήλωσε ότι η Ουκρανία «έχει το νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος ενός επιτιθέμενου στο έδαφός της», σε αντίθεση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ που τόνισε πως η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει τη δική της τακτική.