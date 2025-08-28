Ζελένσκι: Η Ρωσία επιλέγει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο - Ώρα για νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας

Με αφορμή τη νέα ρωσική επίθεση, που κόστισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως πρέπει να μπουν νέες και πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

«Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο», επισήμανε στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή τη στιγμή στο Κίεβο, οι πρώτες ομάδες αντιμετώπισης καθαρίζουν τα ερείπια ενός συνηθισμένου κτιρίου κατοικιών μετά από ρωσική επιδρομή. Μια ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεων και των κοινοτήτων μας. Ξανά δολοφονίες. Δυστυχώς, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί νεκροί. Ένα από αυτά είναι παιδί. Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες είναι τραυματίες. Αυτοί οι ρωσικοί πύραυλοι και τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα αποτελούν μια σαφή απάντηση σε όλους στον κόσμο που, εδώ και εβδομάδες και μήνες, ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία. Η Ρωσία επιλέγει τους πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο. Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες. Η Ρωσία εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν.

Αναμένουμε αντίδραση από την Κίνα σε ό,τι συμβαίνει. Η Κίνα έχει επανειλημμένα ζητήσει να μην επεκταθεί ο πόλεμος και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας της Ρωσίας. Αναμένουμε αντίδραση από την Ουγγαρία. Ο θάνατος παιδιών σίγουρα θα πρέπει να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα συναισθήματα από οτιδήποτε άλλο. Αναμένουμε αντίδραση από όλους στον κόσμο που έχουν ζητήσει ειρήνη, αλλά τώρα πιο συχνά σιωπούν αντί να λαμβάνουν θέσεις αρχών.

Και σίγουρα είναι καιρός για νέες, αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για όλα όσα κάνει. Όλες οι προθεσμίες έχουν ήδη παραβιαστεί, δεκάδες ευκαιρίες για διπλωματία έχουν καταστραφεί. Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται υπεύθυνη για κάθε χτύπημα, για κάθε μέρα αυτού του πολέμου. Αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων της Ρωσίας!»