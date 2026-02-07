Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 400 drones και 40 πυραύλους για να πλήξει τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας

Περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας», προσέθεσε.

Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night's attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2026

Ρωσική επίθεση στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας: Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της χώρας

Λόγω της ρωσικής επίθεσης στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η ουκρανική εταιρεία ηλεκτρισμού.

«Η Ρωσία πραγματοποιεί νέα μαζική επίθεση κατά των εγκαταστάσεων του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης. Λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τον εχθρό, έγιναν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιοχές», ανακοίνωσε η Ukrenergo μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι στο μήνυμά της γύρω στις 07:15 ώρα Ελλάδας η επίθεση ήταν σε εξέλιξη.

Among the many Russian attacks on Ukraine's civilian infrastructure overnight, logistics warehouses in Kyiv region.



According to the State Emergency Service, the fire is still ongoing. The fire started due to a drone attack in the city of Yagotin in the Boryspil district.



The… pic.twitter.com/R38LQKcnVi — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 7, 2026

Ειδικότερα, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική αεροπορική επίθεση στις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, με στόχο την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας, Ντένις Σμιχάλ.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες πραγματοποίησαν ακόμα μια μαζική επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η επίθεση συνεχίζεται», έγραψε ο Σμιχάλ σε ανάρτηση στο Telegram. «Συνεργεία στις υπηρεσίες ενέργειας είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία πραγματοποιεί εδώ και μήνες εκστρατεία πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, προκαλώντας τη χειρότερη κρίση στον τομέα αυτό από την έναρξη της εισβολής το 2022. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην Ουκρανία έχουν μείνει πολλές φορές στο σκοτάδι και χωρίς θέρμανση.

Σήμερα το πρωί, αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης από τις αρχές στο Κίεβο, το οποίο έχει ήδη πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου νωρίς σήμερα το πρωί και αναμένεται να υποχωρήσουν περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, φθάνοντας έως και τους -20°C τη Δευτέρα.

Εκρήξεις και διακοπές στην ηλεκτροδότηση αναφέρθηκαν και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο στρατός της Πολωνίας ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, όπως συμβαίνει συχνά στην περίπτωση ρωσικών βομβαρδισμών με στόχο περιοχές στα σύνορα.