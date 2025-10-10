Ζελένσκι: Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε τις κακές καιρικές συνθήκες για να πλήξει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία σκόπιμα περίμενε κακές καιρικές συνθήκες πριν εξαπολύσει μια ευρεία επίθεση στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως οι συνθήκες μείωσαν την αποτελεσματικότητα των αντιαεροπορικών συστημάτων κατά 20% έως 30%.

«Η κύρια επίθεση έγινε σε τέσσερις περιοχές», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν την ικανότητά μας να αποκρούσουμε την επίθεση κατά περίπου 20-30%.»

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, βυθίζοντας τμήματα του Κιέβου στο σκοτάδι, κόβοντας το ρεύμα και το νερό σε σπίτια και σταματώντας μια γραμμή μετρό που διασχίζει τον ποταμό Ντνίπρο. Το ουκρανικό υπουργείο ενέργειας δήλωσε ότι 380.000 πελάτες παρέμεναν χωρίς ρεύμα το απόγευμα της Παρασκευής.

«Το χτύπημα ήταν ισχυρό, αλλά σίγουρα δεν είναι μοιραίο», είπε για τις επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι υπάρχουν 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις στη χώρα που χρειάζονται αντιαεροπορική προστασία για να τις υπερασπιστούν από τη Ρωσία.

Είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπάθησαν μια νέα επίθεση κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, όπου το Κίεβο έχει αναφέρει επιτυχίες τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά απωθήθηκαν.

«Οι Ρώσοι προσπάθησαν να εξαπολύσουν κάποιες επιθετικές ενέργειες», είπε. «Ήθελαν να απελευθερώσουν τα στρατεύματά τους, αλλά υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν.»

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία περιμένει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση δέκα αντιαεροπορικών συστημάτων που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ.

Επίσης, είπε ότι ελπίζει η «συμμαχία των πρόθυμων», μια ομάδα χωρών που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την υποστήριξη στην Ουκρανία, να πραγματοποιήσει νέα συνάντηση μέσα στον μήνα.