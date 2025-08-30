Ζελένσκι: Η Ρωσία εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις
AP
AP

Ζελένσκι: Η Ρωσία εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις

30/08/2025 • 12:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
30/08/2025 • 12:35
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

«Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας -- του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα», έγραψε το Σάββατο ο Ζελένσκι στο X.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΙΣΒΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα