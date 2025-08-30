Ζελένσκι: Η Ρωσία εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

«Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας -- του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα», έγραψε το Σάββατο ο Ζελένσκι στο X.

In Zaporizhzhia, all emergency services are engaged at the site of a Russian strike on a five-story residential building. Tragically, as of now, one person is confirmed dead, and dozens are wounded, including children. Once again, it was a regular apartment building. Overnight,… pic.twitter.com/mYZ2C8WqZ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.