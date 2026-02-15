Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης

«Η Ουκρανία συμφώνησε νέα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής υποστήριξης με τους ευρωπαίους συμμάχους της εν όψει της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι» την Κυριακή.

Το Κίεβο επιδιώκει να συγκεντρώσει την υποστήριξη των εταίρων του, καθώς αγωνίζεται να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις στο πεδίο της μάχης και τις αεροπορικές επιθέσεις στο ενεργειακό του σύστημα, ενώ δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να διαπραγματευτεί για ειρήνη.

«Στο Μόναχο, συμφωνήσαμε με τους ηγέτες του Berlin Format για συγκεκριμένα πακέτα ενεργειακής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έως τις 24 Φεβρουαρίου», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, μετά από μια συνάντηση του λεγόμενου Berlin Format με περίπου δώδεκα Ευρωπαίους ηγέτες στο Μόναχο, ότι ήλπιζε σε νέα υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων αεράμυνας.

«Είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την προθυμία τους να βοηθήσουν και υπολογίζουμε ότι όλες οι παραδόσεις θα φτάσουν έγκαιρα», πρόσθεσε.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο έχουν καταστρέψει την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, βυθίζοντας εκατομμύρια κατοίκους σε διακοπές ρεύματος διαφόρων χρονικών διαρκειών σε συνθήκες παγετού.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει περίπου 1.300 επιθετικά drones, 1.200 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας μόνο την τελευταία εβδομάδα.