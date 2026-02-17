Ζελένσκι: Χιλιάδες παιδιά παραμένουν αιχμάλωτα στη Ρωσία, 2.000 έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία

Στα 2.000 ανέρχονται τα παιδιά τα οποία έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου, όμως «χιλιάδες» άλλα παραμένουν «αιχμάλωτα» στη Ρωσία και στις κατεχόμενες περιοχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα, έχουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: δύο χιλιάδες παιδιά, που ήταν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, επέστρεψαν στο σπίτι» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ο δρόμος που απομένει είναι μακρύς και δύσκολος. Χιλιάδες ουκρανόπουλα παραμένουν ακόμη αιχμάλωτα στη Ρωσία και καθημερινά, είναι τα θύματα των εγκλημάτων της», πρόσθεσε.

Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA.



Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2026

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι μετέφερε σε ρωσικό έδαφος περίπου 20.000 παιδιά από την Ουκρανία, μετά την εισβολή του 2022. Το 2023 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για το έγκλημα πολέμου της «παράνομης εκτόπισης» παιδιών.

Το Κίεβο, επικαλούμενο μαρτυρίες, καταγγέλλει μια πολιτική «κατήχησης» των παιδιών, στα οποία δίνεται υποχρεωτικά η ρωσική υπηκοότητα και σβήνεται η ουκρανική ταυτότητά τους. Η Ρωσία από την πλευρά της λέει ότι μετέφερε τα παιδιά για την ασφάλειά τους και είναι έτοιμη να τα επιστρέψει στους οικείους της, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Μικρές ομάδες παιδιών έχουν επαναπατριστεί με τη μεσολάβηση διαφόρων παραγόντων, όπως χωρών του Κόλπου και, πρόσφατα, της Μελάνια Τραμπ.